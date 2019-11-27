Владимир Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Петербурге

Во второй половине дня в среду, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Петербург открыл памятник писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте. Туда глава государства приехал после церемонии запуска скоростной платной трассы М-11.

Путин открыл в Петербурге памятник писателю Гранину и возложил цветы pic.twitter.com/jrFvYRf7l3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2019 г.

Открывая памятник, господин Путин отметил особые заслуги Даниила Гранина перед городом и страной, назвав писателя «истинным интеллигентом, совестливым и порядочным». В церемонии приняли участие спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что графике президента России сегодня также значится посещение завода «Адмиралтейские верфи» и встреча с президентом УЕФА Александером Чеферином. Ранее Владимир Путин посетил СПбГУ, где простился с президентом Госуниверситета, экс-ректором вуза Людмилой Вербицкой.