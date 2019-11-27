Владимир Путин: Новая трасса М-11 будет называться «Нева»

Новая скоростная автомобильная трасса между Москвой и Петербургом будет носить название «Нева». Об этом в ходе церемонии открытия магистрали заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, именно этот вариант названия для М-11 стал самым популярным у респондентов, принимавших участие в общественном голосовании, сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, там три основных — "Валдай", "Две столицы" и "Нева"»,— добавил президент.

Владимир Путин напомнил, что инфраструктура возле магистрали должна быть самой современной. Возле нее должны быть построены объекты дорожной инфраструктуры, должны быть связь и интернет. Задачей властей регионов, по которым проходит дорога, является обустройство трассы. «Все должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса",— подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что протяженность автодороги составляет 669 км. Ее строил консорциум «Магистраль двух столиц».

Проезд по трассе платный, его стоимость составит до 2 тыс. рублей.