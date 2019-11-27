«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбления в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 100 тыс. руб. за оскорбительные речевки, которые болельщики выкрикивали в адрес футболиста «Зенита» капитана сборной России Артема Дзюбы. Инцидент произошел на матче Российской премьер-лиги между командами «Урала» и «Спартака». Ранее Артема Дзюбу болельщики московского клуба оскорбляли во время матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.

«Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и не важно, в чей адрес она звучит. Нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол. Среди них есть женщины и дети — культура боления должна быть уважительной»,— сказал господин Григорьянц (цитата по ТАСС).

Напомним, после матча сборных России и Сан-Марино (5:0) генеральный секретарь РФС Александр Алаев пообещал, что нарушителей найдут и запретят посещение матчей сборной в Санкт-Петербурге.

Подробнее о матче читайте в материале “Ъ” «Отыгрались на "карлике"».