Отыгрались на «карлике»

Сборная России завершила отборочный турнир чемпионата Европы по футболу победой над командой Сан-Марино со счетом 5:0. В итоге она набрала 24 очка, выиграв восемь матчей из десяти и забив 33 гола. В финальную часть Евро-2020 она квалифицировалась досрочно, еще за два тура до финиша.

Заключительный матч отборочного цикла Евро-2020 в Серравалле не имел турнирного значения для сборной России, так как он уже не мог повлиять на ее положение в группе и в общем рейтинге, который будет использован для посева перед жеребьевкой финальной стадии чемпионата. По регламенту очки, набранные в матчах с командами, занявшими шестое место, в зачет не идут, ведь в половине из десяти квалификационных групп было по пять участников. Зато тренерскому штабу представилась редкая в нынешнем сезоне возможность поэкспериментировать и проверить какие-то свежие или даже слишком смелые идеи.

При этом, конечно, не мешало завершить отбор на мажорной ноте. Все-таки в предыдущей встрече с Бельгией, проигранной с крупным счетом 1:4, россияне испытали немало негативных эмоций, побывав в шкуре санмаринцев, которые регулярно огребают по несколько мячей. К слову, противник, три дня назад соперничавший с Казахстаном, уже поднял себе настроение — забил первый гол в нынешней квалификации. Для одной из самых слабых сборных мирового футбола это действительно знаменательное событие.

В итоге в стартовом составе гостей произошел целый ряд изменений, хотя обошлось без смелых экспериментов. Так, в ворота встал Антон Шунин, компанию Георгию Джикии в центре обороны составил Максим Беляев, слева им помогал Федор Кудряшов, а Сергей Петров переместился на правый фланг оставшегося в запасе Марио Фернандеса. Кроме того, с первых минут на поле вышли полузащитники Далер Кузяев и Зелимхан Бакаев. Вместе с тем главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал препятствовать Артему Дзюбе в его стремлении улучшить свои бомбардирские показатели. Как-никак нападающий «Зенита» претендовал на звание первого голеадора отборочного турнира и мог приблизиться к лучшему снайперу национальной команды Александру Кержакову.

Несмотря на то, что хозяева сразу сгрудились вокруг собственной штрафной площади, россияне взломали их систему безопасности уже на третьей минуте. Петров подключился в атаку по правому краю, и после его прострела мяч отскочил в район 11-метровой отметки прямо на ногу Кузяеву, который пробил, как говорят в подобных случаях, на точность. Затем последовала голевая пауза, пока те же действующие лица не организовали на 19-й минуте второе взятие ворот. С ударом Кузяева голкипер Альдо Симончини справился, записав себе в актив красивый сейв, однако Петров преуспел на добивании. Вскоре Симончини снова блеснул отменной реакцией, когда Алексей Миранчук обвел стенку при розыгрыше «стандарта».

Гости владели подавляющим преимуществом — в цифрах это выражалось как 75% времени с мячом на 25%. Очень активно слева действовал Бакаев. А вот Дзюба попал под плотную опеку, и почти все передачи в его адрес блокировались, так что капитан российской команды играл практически без моментов. Да и вообще голевых моментов подопечные Черчесова создавали немного. По первому тайму можно было отметить еще один штрафной удар в исполнении Миранчука, который отразил Симончини.

После перерыва в интервале с 49-й по 56-ю минуты россияне соорудили еще два гола. Сначала в стиле Дзюбы отличился Миранчук, замкнув головой подачу Петрова, а потом обводящим ударом мяч в сетку послал Алексей Ионов. Теперь уже и опасные моменты возникали один за другим, в том числе у Дзюбы. К тому же Черчесов выпустил на замену Александра Головина, пропустившего матч с Бельгией по состоянию здоровья, и Николая Комличенко, после чего гости перешли на игру в два мощных форварда.

Дзюба на 72-й минуте поразил-таки цель, но арбитры зафиксировали в том эпизоде офсайд. Тут же Бакаев, казалось бы, сделал все для того, чтобы Дзюба забил одним касанием в пустые ворота, однако и в этой ситуации лучшему бомбардиру сборной России не повезло. Он так и не сумел отметиться результативным действием, закончив отборочный цикл с девятью голами. Таким образом, в бомбардирской гонке его обошли англичанин Гарри Кейн (12 мячей), израильтянин Эран Захави и португалец Криштиану Роналду (по 11), серб Александр Митрович и финн Теэму Пукки (по 10). С 24 голами остался он пока и третьим в списке российских забивал, позади Владимира Бесчастных (26) и Александра Кержакова (30).

Между тем на 78-й минуте свой лицевой счет в сборной открыл Комличенко, которому ассистировал Петров. Более того, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» едва не оформил дубль — хозяев выручили Симончини и каркас ворот. Незадолго до финального свистка поучаствовать в матче довелось и Шунину после того, как автор единственного гола санмаринцев в нынешнем отборе Филиппо Берарди протащил мяч через полполя и нанес удар в створ. А в концовке еще было очередное спасение Симончини на Комличенко.

Александр Ильин