СМИ: во время матча «Урал»—«Спартак» фанаты кричали оскорбления в адрес Артемы Дзюбы

Во время матча «Урал» — «Спартак» (0:0) болельщики «Спартака» скандировал оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и сборной России, сообщает «Чемпионат.ру».

Российская премьер-лига (РПЛ) заявила, что «категорически не приемлет подобные проявления неуважения». В РПЛ заявили, что начата проверка и сбор материалов, которые затем передадут в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Артема Дзюбу оскорбляли и во время матча Сан-Марино — Россия (0:5) 19 ноября. В частности, российские болельщики несколько раз прокричали «Дзюба, Дзюба, иди [на фиг]», напомнило издание.

Тогда сборная России обратилась в Instagram к оскорблявшим капитана болельщикам. «У таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои»,— говорится в сообщении.