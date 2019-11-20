РФС назвал оскорблявших Дзюбу фанатов псевдоболельщиками

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал псевдоболельщиками оскорбивших капитана национальной сборной Артема Дзюбу во время матча Сан-Марино—Россия (0:5), прошедшего накануне. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов отметил, что не реагирует на оскорбительные выкрики с трибун.

«Большое спасибо нашему капитану и лидеру Артему Дзюбе, который делает много для команды и футбола. Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник,— заявил господин Алаев.— Мы все вместе сделаем все, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы».

Черчесов заявил, что не реагирует на такие вещи. «У меня иногда нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на подобные вещи, потому что мы уже ко всему привыкли»,— сказал он изданию «Матч ТВ».

Кроме того, сборная России обратилась в Instagram к оскорблявшим капитана болельщикам. «У таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои»,— говорится в сообщении.

Напомним, Сборная России завершила отборочный турнир чемпионата Европы по футболу победой над командой Сан-Марино со счетом 5:0. В итоге она набрала 24 очка, выиграв восемь матчей из десяти и забив 33 гола. В финальную часть Евро-2020 она квалифицировалась досрочно, еще за два тура до финиша.

Подробнее о матче с Сан-Марино — в материале “Ъ” «Отыгрались на "карлике"».