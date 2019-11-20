Украине предложили закупать только российский газ

Россия предлагает Украине вернуться к прямым поставкам газа, «потому что это напрямую влияет на объемы» его транзита, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Украина с 2015 года прекратила прямые закупки российского газа и сейчас получает его по реверсной схеме из Европы. Заключение прямого контракта с «Газпромом», который одновременно будет сокращать потребность компании в транзите газа через газотранспортную систему Украины, может стать ключевым вопросом в текущих переговорах России и Украины.

В ходе консультаций с Украиной по продлению транзита газа Москва предложила Киеву закупать 15 млрд кубометров газа в год через прямые контракты, сообщил журналистам 20 ноября министр энергетики РФ Александр Новак.

«Во время последней консультации мы обсуждали этот вопрос, что мы вопрос транзита рассматриваем в том числе с учетом объемов на внутренний рынок, напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа»,— пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

19 ноября ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме 15 млрд кубометров в год, «чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа». В «Нафтогазе» в тот же день это предложение отрицали.

Сейчас Россия и Украина при участии Еврокомиссии обсуждают условия продления действующего контракта или заключения годового по транзиту газа через страну.

Пока стороны далеки от сближения позиций, и диалог ведется скорее в форме обмена ультиматумами. Так, Россия готова продлить действующий контракт или заключить новый на один год только при условии обнуления всех судебных требований. В частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. Представители «Нафтогаза» не раз назвали такое условие неприемлемым.

Прямые закупки газа могут стать точкой соприкосновения сторон. «Нафтогаз» отказался от прямых закупок в 2015 году и с тех пор получает российский газ реверсом из Европы. По реверсной схеме газ «Газпрома» поступает на европейские рынки через газотранспортную систему Украины, а после того, как попадает в Словакию, Польшу и Венгрию, продается обратно на Украину. «Газпром» утверждает, что готов при заключении прямого контракта предложить Украине цену на 30% ниже, чем по реверсу. Но при этом объем транзита газа через Украину при заключении прямого контракта может уменьшиться на те же 15 млрд кубометров. В 2018 году потребление газа на Украине составило 32,3 млрд кубометров, из которых 10,8 млрд кубометров страна импортировала.

Татьяна Дятел