Россия и Украина выясняют газовые отношения

Президент Украины Владимир Зеленский расставил приоритеты: подписание нового газового договора с Россией, по его словам, необходимо для энергобезопасности всей Европы. Договор между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину заканчивается 31 декабря. На прошлой неделе «Газпром» предложил украинскому «Нафтогазу» перезаключить контракт на год, но с условием — Киев должен отказаться от всех требований к Москве в судах. В том числе от компенсации почти в $3 млрд, назначенной арбитражем в Стокгольме. «Нафтогаз» с этим не согласился. В компании пригрозили с 1 января закачивать российский газ в хранилища, не отправляя в Европу.

Получится ли у Киева и Москвы договориться? Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что вопрос будет решаться на уровне президентов: «Разумеется, Зеленский на это повлиять может. Вопрос неизбежно выходит на уровень политики и становится частью общих отношений России с Украиной, не только в газовой сфере. “Газпром” вряд ли откажется от долговременной прокачки газа через Украину. Потому что, во-первых, он точно получит иски за недопрокачку газа в 2018-м и 2019-м году. $2,6 млрд — сумма до 2018 года, то есть за два последних года придется платить отдельно, и тогда сумма будет где-то в полтора раза больше — это много даже для “Газпрома”. Во-вторых, если Украина сейчас со стороны России получит уступку, она, наверное, будет чувствовать, что в силах требовать и дальнейших послаблений в вопросах, связанных с транзитом.

Если Киев решит хранить транзитный газ у себя, то будет примерно то же самое, что было в 2006-м и 2009 году: мы не договариваемся, и дальше мы по-разному трактуем ту юридическую базу, которая у нас остается. Например, с точки зрения России, Украина вообще не имеет права прерывать транзит, потому что это будет противоречить Договору к Энергетической хартии, который Украина подписала и ратифицировала, а также соглашению об ассоциации Украины с Европейским союзом. Если Украина будет говорить о том, что это контрабанда, тогда она действительно сможет начать отбор газа. Но она не столько будет его закачивать в хранилища, сколько просто потреблять для себя. Если такое произойдет, что, с точки зрения России, незаконно, тогда, конечно, “Газпром” прикрутит вентиль, и даже транзитные поставки будут прекращены».

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В понедельник Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Лидеры обсуждали в том числе вопрос газовых поставок, но детали не разглашаются. Однако даже если президенты и договорятся, сложности могут возникнуть в самом Киеве, предполагает политолог, руководитель Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Договориться удастся, но не быстро. Я не исключаю, что в начале января может быть прекращен транзит российского газа через территорию Украины. Владимир Зеленский полностью не контролирует “Нафтогаз Украины”, вполне возможно, что позиции Зеленского и “Нафтогаза” будут расходиться и президент не сможет продвинуть то решение, которое не будет восприниматься менеджментом компании, который в нынешней ситуации чувствует себя довольно-таки автономно. Даже премьер Владимир Гройсман летом пытался сменить менеджмент “Нафтогаза”, и ему не удалось это сделать».

Еще одна проблема — переход Украины на европейское законодательство. Согласно его нормам, Россия должна подписать соглашение не с «Нафтогазом», а с независимым оператором газотранспортной системы. Киев рассчитывает заключить долгосрочный контракт уже с новым оператором ГТС. Но, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, для этого Украина должна сертифицировать оператора в кратчайшие сроки.

Алексей Миллер, глава "Газпрома": «На Украине должен быть создан и сертифицирован независимый газовый транспортный оператор. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки. Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные, и они должны быть решены как можно скорее».

Следующая трехсторонняя встреча с участием «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии запланирована на начало декабря.

Юлия Грицай