Суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева как предполагаемых соучастников убийства главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Басманный суд подтвердил информацию об аресте, но не привел подробностей.

Источники “Ъ” утверждают, что Гелани Костоев отвез предполагаемого убийцу к месту преступления. После задержания он назвал следователям других соучастников — Ахмеда Арапиева и самого предполагаемого киллера Курейша Картоева, которого ранее арестовали заочно. Сейчас он может находиться в Турции.

По данным “Ъ”, силовики задержали еще двух фигурантов дела в ингушском селении Экажево. Их планируют доставить в Москву и арестовать. Все обвиняемые и подозреваемые — родственники и члены секты (вирта) баталхаджинцев.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Водитель выдал секту».

О версиях убийства — в материале “Ъ” «От кровного до служебного».