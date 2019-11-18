Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу начальника Центра «Э» по Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Арестованному заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Мужчина объявлен в международный розыск. «Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ»,— заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили 2 ноября в Москве. Уголовное дело об убийстве было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным ТАСС, на причастность к преступлению проверяли девять человек.

Подробнее о происшествии и его расследовании читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».