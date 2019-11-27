Водитель выдал секту

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата появилось уже пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев. Двух из них арестовали в столице. При этом непосредственного исполнителя преступления пытаются найти в Чечне.

Первым из фигурантов расследования, заключенных под стражу, стал Гилани Костоев. Источники “Ъ”, близкие к следствию, отмечают, что он являлся водителем машины, которая 2 ноября привезла предполагаемого киллера Курейша Картоева на улицу Академика Анохина в Москве. Там он из пистолета произвел порядка десяти выстрелов в майора Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, который бросился на помощь родственнику.

Водитель, по версии источников “Ъ”, назвал имя Картоева, который к тому времени уже покинул Москву на междугороднем автобусе и затерялся где-то в Чеченской Республике, а также его помощника — Ахмеда Арапиева. Всем троим (Картоеву заочно) следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), в которое резонансное дело по поручению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина передали из Москвы, предъявил обвинение в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 105 и ст. 222 УК). Все трое были арестованы Басманным райсудом, удовлетворившим ходатайства следствия, причем Картоев опять-таки заочно.

По некоторым данным, показания водителя привели силовиков в ингушское селение Экажево, где в десятке домов были проведены обыски. В результате были задержаны двое местных жителей, дальних родственников Картоева, которых планируют доставить в Москву и арестовать тем же Басманным райсудом.

При этом оказалось, что все обвиняемые и подозреваемые по этому делу приходятся друг другу родными, а главное — членами секты (вирта) баталхаджинцев, которая действует в Ингушетии. Считается, что это одна из самых закрытых религиозных общин в России. При этом известно, что еще в декабре прошлого года, когда в Назрани из пистолета был застрелен Ахмед Белхороев — один из лидеров секты, потомок ее основателя шейха Батал-Хаджи, баталхаджинцы заподозрили в причастности к этому преступлению Ибрагима Эльджаркиева. В январе этого года, когда офицер на Mercedes возвращался из Чечни, на него было совершено покушение, в результате которого погиб один из полицейских. После этого начальник ЦПЭ стал использовать бронированную машину и многочисленную охрану. В Москве, где офицер учился, услугами телохранителей он не пользовался.

В СКР результаты расследования пока не комментируют. Ранее в ведомстве говорили, что будут рассмотрены и проверены все версии происшедшего, в том числе связанные со служебной деятельностью Ибрагима Эльджаркиева.

Юрий Сюн, Николай Сергеев