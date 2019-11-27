В Госдуму внесен законопроект об увеличении предельного возраста ректоров вузов до 70 лет

Депутаты Государственной думы от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении предельного возраста для ректоров вузов на пять лет — с 65 до 70 лет. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Проектом закона предлагается закрепить повышение предельного возрастадля ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования. По мнению депутатов, подобный шаг обеспечит «устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов».

В настоящее время предельный возраст для ректоров государственных вузов согласно Трудовому кодексу, составляет 65 лет. По решению учредителя он может быть продлен до 70 лет. Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок, регулируемый спецзаконом: ректоров этих вузов назначает указом президент РФ, он же может дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок после достижения ими 65-летнего возраста. 20 ноября Государственная дума одобрила поправку, которая позволит главе государства продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз.

О продлении полномочий глав МГУ и СПбГУ — в материале “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».