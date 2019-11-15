Ректоры идут на пожизненное

Ректоры двух самых престижных вузов страны — МГУ и СПбГУ — получили шанс пожизненно сохранить свою должность. Сейчас закон ограничивает предельный возраст их службы, но теперь Госдума рассмотрит поправку, позволяющую президенту России продлевать полномочия двух ректоров неограниченное число раз. Эта инициатива не была отдельно внесена в Госдуму — депутаты добавили ее в законопроект на совершенно другую тему. Стоит отметить, что все авторы поправки — бывшие выпускники МГУ, один из которых и сейчас возглавляет факультет университета.

Предложение снять возрастные ограничения было добавлено членами думского Комитета по науке и образованию в законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Он был внесен в Госдуму еще в 2018 году, в первом чтении его приняли в июле 2019 года. Первоначально этот документ был посвящен вопросу создания онлайн-программ в образовательных учреждениях. Однако перед вторым чтением в него неожиданно добавили поправку, касающуюся возраста руководителей двух конкретных вузов.

Сейчас для ректоров государственных вузов установлен предельный возраст службы — 65 лет, в исключительных случаях ученый совет может продлить его до 70 лет. Но для МГУ и СПбГУ действует особый порядок: ректоров этих вузов назначает указом президент, и он же может два раза продлить их полномочия на пять лет. Депутаты предложили снять ограничение по количеству таких продлений. Если предложенная поправка будет принята, это будет означать возможность пожизненного пребывания в должности для ректоров двух главных российских университетов.

Ректору СПбГУ Николаю Кропачеву еще далеко до предельного срока — сейчас ему 60 лет, он возглавляет СПбГУ с 2008 года. А вот Виктору Садовничему, который возглавляет МГУ с 1992 года, в апреле исполнилось 80 лет. Предположения о его предполагаемой отставке «по возрасту» в последнее время неоднократно появлялись в СМИ. Полномочия господина Садовничего продлевались уже дважды — в декабре 2009 и декабре 2014 года.

Отметим, что при внимательном рассмотрении поправки возникают вопросы о возможном конфликте интересов. Все ее авторы — выпускники МГУ. Первый вице-спикер Иван Мельников окончил мехмат МГУ в 1972 году, вице-спикер Госдумы Александр Жуков окончил экономический факультет МГУ в 1978 году, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский окончил институт восточных языков при МГУ в 1970 и юридический факультет МГУ в 1977 году. Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов — выпускник исторического факультета МГУ 1978 года; более того, с 2011 года он возглавляет факультет государственного управления МГУ — таким образом, разработанная при участии парламентария поправка касается его непосредственного начальника.

Автор известного в студенческой среде канала «Протестный МГУ», студент третьего курса ВМК МГУ Дмитрий Иванов заявил “Ъ”, что, так как о поправке стало известно только в четверг, единой реакции студенческого сообщества на инициативу пока не было. Сам он к предложенной поправке относится негативно. «Предельный возраст ректоров был придуман не просто так. Виктор Антонович, безусловно, внес свой вклад в российское образование и науку, но сейчас проблема неэффективного управления в МГУ видна невооруженным взглядом — в университете с огромным бюджетом не могут годами туалеты отремонтировать. Сменяемость власти тоже нужна, конечно»,— считает Дмитрий Иванов. В 2020 году правительство РФ выделит МГУ 890 млн руб., а в общей сложности финансирование университета на период 2017–2020 годов составит более 3,71 млрд руб.

В пресс-службе МГУ “Ъ” заявили, что не комментируют инициативу, а в СПбГУ не смогли оперативно ответить на запрос, заявив, что все руководство вуза находится на Петербургском культурном форуме.

В ноябре 2018 — январе 2019 года исследовательский центр «Лаборатория Ольги Крыштановской» провел исследование деятельности ректоров российских вузов. В исследование вошли 274 ректора государственных университетов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Воронежской, Самарской, Тюменской, Ростовской областей и Башкирии. Социологи проанализировали биографии ректоров государственных российских вузов на предмет динамики развития университета под их руководством, опыта работы, научного влияния, включенности в работу институтов власти и взаимодействия с бизнесом. Авторы использовали только открытые источники, такие как сайты университетов, министерств и ведомств, политических партий, сайты «Декларатор» и «Диссернет». В несколько рейтингов внутри исследования был включен ректор МГУ Виктор Садовничий.

Ксения Миронова