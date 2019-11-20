Госдума одобрила поправку о неограниченном продлении президентом полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Госдума одобрила поправку, которая позволит президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщают информагентства. По закону на этой должности можно находиться до 65 лет (по представлению ученого совета — до 70 лет). Поправка принята во втором чтении законопроекта о практической подготовке студентов.

Сейчас президент может продлить полномочия ректоров МГУ и СПбГУ два раза на пять лет: для этих вузов действует особый порядок. Ко второму чтению законопроекта комитет Госдумы по образованию и науке подготовил поправку, согласно которой слово «дважды» уберут из федерального закона о МГУ и СПбГУ.

Ректору МГУ Виктору Садовничему 80 лет, он возглавляет университет с 1992 года. Его полномочия уже дважды продлевались (в 2009 и 2014 годах). СПбГУ возглавляет Николай Кропачев (с 2008 года), сейчас ему 60 лет. Президент также продлевал его полномочия два раза (2009 и 2014).

Напомним, выпускники, студенты и сотрудники МГУ опубликовали письмо с призывом вернуть выборность ректора вуза. Они обвинили Виктора Садовничего в том, что в 2009 году он ликвидировал автономию МГУ «в обмен на продление полномочий еще на два срока». Авторы письма также пожаловались на то, что руководство вуза отменило выборность деканов и сосредоточило все финансовые потоки в своих руках. Критике подверглось и сотрудничество с силовиками.

О продлении полномочий глав МГУ и СПбГУ читайте в материале “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».