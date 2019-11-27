В КПРФ хромает партийная дисциплина

Коммунисты подготовились к сегодняшнему рассмотрению проекта бюджета Москвы на 2020–2022 годы. Первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил партийной фракции в Мосгордуме (МГД) постановление партийного органа поддержать проект бюджета на 2020–2022 годы в третьем чтении. Фото документа выложил в соцсети депутат МГД от КПРФ Дмитрий Локтев. Он назвал его «мерзким сговором руководства партии». Лидер фракции коммунистов в МГД отказался комментировать внутрипартийные документы. Поведение фракции КПРФ вызывает недовольство в столичном правительстве.

Постановление бюро МГК КПРФ за подписью господина Рашкина датировано 12 ноября. Документ рекомендует депутатам фракции голосовать за принятие бюджета в третьем чтении, а при наличии индивидуальных позиций на этот счет — воздержаться по согласованию с бюро, потому что подход городской власти к взаимодействию с КПРФ в Москве изменился после увеличения численности фракции до 13 человек (в прошлом созыве их было 5). «Это отразилось в одобрении целого ряда предложенных коммунистами поправок в разрабатываемый бюджет Москвы — наши поправки и предложения по закону "О детях войны", по промышленной политике, науке, архитектуре и по долевому строительству учтены и включены в проект бюджета»,— говорится в документе.

По словам нескольких депутатов от КПРФ, постановление было передано 25 ноября. В этот же день фото документа МГК КПРФ выложил в Facebook депутат-коммунист Дмитрий Локтев. В публикации господин Локтев назвал постановление бюро «мерзким сговором руководства партии». Потом коммунист стер эту запись. На запросы “Ъ” депутат Локтев не ответил.

Контроль за выполнением постановления возложен на руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Господин Зубрилин заявил “Ъ”, что внутрипартийные документы комментировать не будет. «Лично мое мнение: проголосовать против — легче всего. Но я считаю, что иногда нужно поддерживать те предложения, которые хотя бы частично, хоть на немного улучшают жизнь людей»,— отметил он.

Напомним, все прошедшие 13 депутатов от КПРФ в Мосгордуме были поддержаны «Умным голосованием» Алексея Навального. В ходе летней избирательной кампании Валерий Рашкин заявлял, что до выборов столичное отделение КПРФ выступит с поддержкой «Умного голосования», при этом договоренность с командой господина Навального он отрицал.

Источник “Ъ”, близкий к МГД, сообщил, что вряд ли фракцию КПРФ можно считать проблемной для мэрии, поскольку большинство голосов все равно обеспечивают депутаты от ЕР и «Моей Москвы». История с постановлением голосовать за бюджет, по его словам, связана больше с внутрипартийной политикой. «Во фракции есть пара-тройка депутатов, которые еще до избрания грозились при давлении стать независимыми и отказаться от бренда КПРФ,— сказал собеседник “Ъ”.— Валерий Рашкин же заметно усилил свои позиции за счет нового состава Мосгордумы, поэтому есть мнение, что его хотят подвинуть». Источник “Ъ” пояснил, что в самой фракции есть кандидаты, которые могли бы занять место господина Рашкина. В частности, это может быть Екатерина Енгалычева.

Госпожа Енгалычева заявила “Ъ”, что ее позиция по голосованию будет зависеть от обсуждения проекта бюджета на заседании и принятых там решений. «Завтра еще целый ряд поправок надо пытаться внести, все будет зависеть от этого»,— подчеркнула она.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров