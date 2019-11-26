Массовый спорт выиграл у алиментов

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты согласились с позицией столичного департамента финансов, рекомендовавшего одобрить только 13 поправок, тогда как парламентарии внесли 140 корректив. В частности, отклонена идея создания в рамках столичного бюджета алиментного фонда, а также предложения об отмене платы за «продленку» и сокращении трат на закупку противоледных реагентов. При этом городские власти с гордостью подчеркивают, что в впервые в 2020 году доля социальных расходов бюджета превысит 50% от общего объема трат.

Первое чтение документа в Мосгордуме состоялось 30 октября. Доходы бюджета Москвы в 2020 году составят почти 2,8 трлн руб., в 2021 году — более 3 трлн руб., в 2022 году — 3,4 трлн руб. Расходы в 2020 году запланированы в объеме более 3,1 трлн руб., в 2021 году — почти 3,3 трлн руб. и в 2022 году — около 3,4 трлн руб. Дефицит бюджета в 2020 году составит более 351 млрд руб.; предполагается сократить его к 2022 году до 22,9 млрд руб. Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова ранее отметила, что впервые в 2020 году доля социальных расходов бюджета превысит 50%, составив 53% от общего объема расходов.

Всего к проекту бюджета поступило 146 поправок, 140 из которых — от депутатов.

Лидером выступила фракция «Справедливой России» — 37, однако ни одна из них в полной мере не была поддержана департаментом финансов. Поддержаны поправки от фракций КПРФ и «Единой России», а также депутатского объединения «Моя Москва». Елена Зяббарова уточнила, что источником финансового обеспечения всех поддержанных изменений является резервный фонд, предусмотренный на 2020 год в расходной части бюджета. То есть основные характеристики бюджета, одобренные в первом чтении, остаются неизменными.

Так, поддержана поправка фракции КПРФ (аналогичную внесла фракция ЕР и объединение «Моя Москва») о введении новой льготной категории «Дети войны». К ней отнесены люди, постоянно проживающие в Москве и родившиеся в период с 1 января 1928 по 3 сентября 1945 года. С 1 января 2020 года «Дети войны» смогут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла, для этих целей предлагается выделить 1,59 млрд руб. Кроме того, департамент финансов поддержал поправки КПРФ об увеличении на 1 млрд руб. расходов на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и на развитие научной деятельности в Москве.

Две поддержанные властями поправки фракции ЕР и объединения «Моя Москва» предусматривают увеличение ассигнований на 2,5 млрд руб. для индексации на 5,6% всех видов пособий и выплат семьям с детьми и увеличение на 1,5 млрд руб. расходов на развитие массового спорта. На 1,5 млрд руб. вырастут субсидии муниципалитетам Новой Москвы на содержание дворовых территорий (также предложение ЕР и «Моей Москвы»). Шесть поправок в проект бюджета внес столичный департамент финансов. В частности, дополнительные 165 млн руб. предназначены предприятию «Радон» на исследование радиационной безопасности на отдельных территориях.

Большинство поправок отклонено по техническим причинам.

Так, например, не поддержана поправка «Моей Москвы» о создании алиментного фонда, поскольку этот вопрос в целом требует доработки законодательства, из-за чего деньги на выплату алиментов пришлось бы забирать из других программ. Кроме того, отклонена поправка «Яблока» о сокращении трат на закупку противогололедных реагентов. Как пояснил присутствующий на заседании комиссии замглавы столичного департамента ЖКХ Павел Калтурин, в Москве реагентами обрабатывается 100 млн кв. м поверхностей. По его словам, несмотря на то что Москва увеличивает траты на реагенты, в расчете на 1 кв. м материалов тратится меньше, чем в Осло: «Если меньше закупать, это приведет к росту ДТП, росту травм, падению жителей, и чтобы не допустить этого, мы считаем, что мы не имеем права снижать эти цифры».

Отклонена и поправка депутата от «Яблока» Евгения Бунимовича, предполагающая отмену платы за «продленку» в московских школах. Замглавы столичного департамента образования Антон Молев пояснил, что это избыточная мера, так как почти все нуждающиеся в отмене платы за «продленку» в Москве за нее не платят — соответствующие решения принимают сами школы.

Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева спросила у представителей мэрии, почему отклонена ее поправка о сокращении вдвое расходов на финансирование государственных СМИ. Те, по ее мнению, работают на «пиар мэрии и очернение оппозиционных депутатов». «В вашей поправке предложено изъять 7,7 млрд руб. из программы поддержки средств массовой информации,— ответил глава департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин.— При этом, как вы говорите, средства направляются на очернение и на пиар. Но ни одно из этих направлений в бюджете не предусмотрено».

Семью голосами против двух комиссия поддержала предложение департамента финансов московского правительства. Второе чтение бюджета Москвы на 2020–2022 годы запланировано на 27 ноября.

Елена Рожкова