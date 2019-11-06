Бюджет Москвы приняли в общественном чтении

Во вторник общественная палата Москвы впервые провела публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020–2022 годы. Участие в них приняли не только желающие москвичи, члены ОП и депутаты Мосгордумы, но и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал учесть пожелания москвичей при работе над поправками ко второму чтению, а фракция «Яблоко» намерена разработать поправку к закону о бюджетном процессе Москвы, чтобы сделать общественные слушания по бюджету обязательными.

Участниками публичных слушаний по проекту бюджета Москвы на 2020–2022 годы, которые в среду прошли в Цифровом деловом пространстве на Покровке, стали более 1,1 тыс. человек. Большой зал не смог вместить всех зарегистрировавшихся; для тех, кому не хватило места, были организованы трансляции, а вопросы участников собирали волонтеры. Зарегистрироваться могли все желающие на сайте ОП Москвы с девяти утра понедельника до двенадцати дня вторника.

Проект столичного бюджета в палате представила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. Напомним, первое чтение документа в Мосгордуме состоялось 30 октября. Окончательно он должен быть принят до 1 декабря.

Хотя обсуждать предлагалось проект бюджета на ближайшую трехлетку, участники слушаний не упустили возможности задать депутатам и чиновникам мэрии наболевшие вопросы и возразить, например, против строительства юго-восточной хорды и Коммунарской линии метро. Жителей Москвы беспокоили также вопросы перенаселения из-за миграции и плотной застройки, в том числе по программе реновации, ограничения высотности новых зданий, строительства трамвайных путей, расширения улиц, вырубки скверов, обеспечения очередников и расселения коммуналок. Модератор, руководитель ОП Москвы Константин Ремчуков поднял и вопрос о постоянной замене бордюров, а также о росте расходов на благоустройство дорог.

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев ответил, что всего площадь улично-дорожной сети в Москве составляет 103 млн кв. м и в следующем году планируется ремонт лишь 15,4 млн кв. м. «По поводу бордюров и количества их замены. У нас нет такой строчки в бюджете — какое-то количество погонных метров замены бордюров,— отметил чиновник.— Проект каждой улицы, будь то комплексное благоустройство, будь то капитальный ремонт улично-дорожной сети, разрабатывается, проходит экспертизу, и соответствующим образом устанавливается этот бордюрный камень». Господин Соловьев напомнил, что 10–20 лет назад в Москве проводился преимущественно «ямочный» ремонт, а теперь дорожное покрытие ремонтируется «большими картами», из-за чего у жителей «складывается впечатление, что меняют асфальт там, где он абсолютно нормальный».

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская признала проблему перенаселения столицы: «У нас действительно идет превышение (от прогнозного значения в Генплане Москвы.— “Ъ”) по проживанию населения и по пребыванию мигрантов на территорию Москвы. Но что касается развития инфраструктуры, развития дорог, развития метро и реализации программы реновации, то по этим показателям все предусмотрено планово и положительно».

Одна из участниц слушаний поинтересовалась, почему в проекте бюджета на 2020–2022 годы расходы на зарплаты чиновников вырастут на 43%, а минимальные пенсии при этом — на 3,7%. Елена Зяббарова пояснила, что это техническое перераспределение гарантированной и стимулирующей частей оклада, рост на 43% касается гарантированной части, при этом эквивалентно сократятся различные надбавки. С ее слов выходило, что зарплаты чиновников вырастут, как и пенсии,— «на 3,7%, по уровню инфляции».

Среди участников публичных слушаний присутствовала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую зал встретил аплодисментами. Ее вопрос касался сокращения бюджетных расходов на здравоохранение, пенсионное обеспечение, образование, экологию, поддержку материнства и детства. Госпожа Зяббарова ответила, что доля социальных расходов в проекте бюджета в 2020 году вырастет до 53%: «Программа развития здравоохранения — 400 млрд руб., развитие образования — 415 млрд руб., программа социальной поддержки жителей Москвы — 537 млрд руб., культура — 83 млрд руб., спорт Москвы — 54 млрд руб.».

Спикер МГД Алексей Шапошников сообщил, что по итогам публичных слушаний предложения и замечания, поступившие от жителей, будут оформлены в протоколе, который направят в мэрию и столичный парламент. «Поступившие предложения носят рекомендательный характер, однако мы постараемся их учесть при работе над поправками ко второму чтению проекта бюджета»,— отметил господин Шапошников.

Руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов заявил “Ъ”, что публичные слушания по проекту бюджета на предстоящую трехлетку организованы по требованиям оппозиции. По словам господина Круглова, в законодательстве о столичном бюджетном процессе не описана норма об обязательных публичных слушаниях, хотя они предусмотрены федеральными законами. При этом прошедшие слушания господин Круглов назвал «профанацией», поскольку в региональном законодательстве не определен порядок учета их результатов. «Мы будем вносить соответствующую поправку в столичное законодательство о бюджетном процессе»,— пообещал депутат. Алексей Шапошников, в свою очередь, заявил “Ъ”, что порядок общественных слушаний по бюджету — «предмет совместного ведения»: «Если какие-то нормы отсутствуют в региональном законе, мы пользуемся федеральным».

Елена Рожкова