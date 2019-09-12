Партии страсти

Партии системной оппозиции, как и «Единая Россия», имеют дело с противоречивыми итогами выборов. С одной стороны, более или менее заметное в зависимости от региона протестное голосование позволило им потеснить партию власти, а кое-где, как в случае с ЛДПР в Хабаровском крае, даже одержать над ней победу. С другой — в целом ряде случаев системные партии столкнулись с обвинениями в «договорняках» с властью — например, на губернаторских выборах в регионах, где они не выдвигали сильных кандидатов. При этом победы в ряде случаев доставляют больше проблем, чем поражения и потери: так, сразу же после подведения итогов выборов в Мосгордуму, где КПРФ утроила свое представительство, партия столкнулась с обвинениями в якобы незаконной передаче доверенностей для регистрации наблюдателей в столичный штаб Алексея Навального.

«Выживут сильнейшие — те, которые смогут увлечь людей своей стратегией и идеями. Возможно, сформируется новая, сильная партия. У традиционных в ближайшее время возникнут серьезные конкуренты, потому что многие из них застоялись, слабо реагируют на требования общества»,— сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью “Ъ” за несколько дней до выборов 8 сентября. Результаты единого дня голосования говорят о том, что пока традиционные партии рано списывать со счетов: КПРФ утроила свое представительство в Мосгордуме (МГД) и в целом стала главным бенефициаром перераспределения мандатов в обновленных заксобраниях; ЛДПР практически в одиночку захватила Хабаровский край, где год назад выиграл выборы партийный кандидат Сергей Фургал, и даже «Справедливая Россия» (СР) заметно увеличила число контролируемых ею мест в заксобраниях. Пока неясно, сумеет ли системная оппозиция воспользоваться этими результатами, чтобы нарастить свой политический вес к думским выборам 2021 года. После 8 сентября партии сосредоточены на подсчете побед и поражений и реагируют в зависимости от ситуации.

КПРФ: недовольны, потому что могли больше

В Москве, где КПРФ собрала плоды протестного голосования, коммунисты до выборов подали заявки на митинги 9, 10 и 14 сентября, но не стали их проводить. В то же время Геннадий Зюганов заявил о непризнании партией итогов выборов в заксобрание Тувы (где КПРФ получила около 3%, уступив даже СР с 3,5%) и возмутился выборами в Госсовет Татарстана, в котором увеличила свое представительство ЕР.

Господин Зюганов также рассказал о попытках снятия с выборов списков КПРФ, чего раньше, по его словам, не бывало.

Напомним, в июне список коммунистов был снят с выборов в парламент Карачаево-Черкесии по иску партии «Патриоты России», регистрацию в итоге восстановили по решению Верховного суда. «Коммунисты России» первоначально добились отмены регистрации списка КПРФ на выборах городского собрания Владикавказа, но и там партия успешно обжаловала решение. На выборах в заксобрание КЧР коммунисты в итоге получили второе место с 12%, во Владикавказе их результат скромнее — всего 3 из 16 мест, заполняемых по пропорциональной системе, при полном поражении в одномандатных округах.

Господин Зюганов также резко высказался против муниципального фильтра, который, по его словам, помешал зарегистрироваться и победить партийным кандидатам на губернаторских выборах в Вологодской области (Александр Морозов), Калмыкии (Намсыр Манджиев) и Забайкалье (Юрий Гайдук). В то же время самоотвод коммунистического кандидата Владимира Бортко за неделю до голосования, сделавший абсолютно безоблачной победу Александра Беглова в Санкт-Петербурге, партийный лидер после выборов никак не комментировал.

По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, губернаторские кампании прошли в основном в режиме технического подтверждения полномочий кандидатов от власти. В то же время он считает неплохими результаты кандидатов Компартии на Сахалине (Алексей Корниенко, 24%) и Алтае (Виктор Ромашкин, 31,6%). При этом ряд политологов полагали до выборов, что оба региона рисковали вторым туром именно из-за сильных коммунистических кандидатов. Впрочем, политолог Александр Пожалов считает, что господин Ромашкин, хотя и собрал протестные голоса, на победу всерьез не претендовал, «вопрос (для врио губернатора Олега Хорохордина.— “Ъ”) был в том, чтобы избежать стихийной консолидации недовольства и части элит вокруг него». Что касается Сахалина, то в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что КПРФ могла бы добиться большего, если бы выдвинула экс-депутата Госдумы Светлану Иванову, но такое решение принято не было. Со своей стороны, господин Пожалов отмечает, что Сахалин единственный из 16 регионов, где КПРФ в результате своего успеха на прошлых муниципальных выборах прошла муниципальный фильтр без необходимости получить подписи представителей правящей партии, что, однако, не помешало ей выдвинуть не слишком популярного кандидата-«варяга».

Отметим, что в 10 из 12 регионов, где выборы заксобраний проходили по смешанной системе, КПРФ заняла второе место, улучшив результат по сравнению с прежними кампаниями. На Алтае коммунисты получили 29,5% по сравнению с 12,1% на прошлых выборах. В Марий Эл результат КПРФ удвоился — 27% вместо 13,8%. В Севастополе, где в ЕР очевидно перестали видеть одного из организаторов «крымской весны» 2014 года, коммунисты совершили настоящий рывок, получив 19% вместо 3,7%. Даже в Татарстане, где ЕР удалось развить свой численный перевес в Госсовете, КПРФ удвоила результат, получив 10,7%. Всего в 13 регионах, где прошли выборы в заксобрания, КПРФ увеличила число своих мандатов с 40 до 72. При этом часть экспертов отмечают, что КПРФ в ряде регионов столкнулась с той же проблемой, что ЕР: ограничение пропорционального голосования в пользу одномандатных округов, предпринятое в том числе в Марий Эл и Туле, ограничило и возможности, связанные с формированием ударной первой тройки списка.

По итогу выборов 8 сентября КПРФ «увеличила свое представительство в полтора раза», но в партии, «конечно, недовольны, потому что могли больше», сказал “Ъ” господин Обухов. «Потери ЕР пропорционально ушли во все партии: где-то больше получила ЛДПР, где-то мы, непарламентские партии тоже улучшили свои результаты»,— добавил он.

КПРФ не стала единственным бенефициаром потери голосов ЕР, подчеркивает господин Обухов.

Перед выборами глава ФоРГО Константин Костин назвал «неуклюжей» попытку КПРФ «перехватить протестные настроения». В Москве это было связано с двойственной позицией коммунистов по отношению к протестам против отказов в регистрации нескольким кандидатам внесистемной оппозиции: КПРФ провела собственный митинг против нарушений на выборах в МГД 17 августа, потребовала отставки главы столичного избиркома Валентина Горбунова и пригласила на выборы 10 тыс. наблюдателей любой партийной принадлежности, но в то же время объявила несанкционированные шествия «оранжевой угрозой» и приняла живое участие в создании парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

При этом коммунистический кандидат на президентских выборах 2018 года Павел Грудинин говорил “Ъ”, что «во всех регионах страны, не только в Москве», выборы «нечестные» и «люди начали как-то связывать свою жизнь с выборами». По словам господина Зюганова, 17 августа партия провела 700 «акций от Калининграда до Сахалина». Правда, “Ъ” выяснил, что заметным с точки зрения числа участников был лишь митинг в Москве. Теперь же — например, на фоне уличных протестов после проигрыша КПРФ на выборах мэра и городского совета Улан-Удэ — сама партия рискует столкнуться с обвинениями в «раскачивании лодки».

Еще одной проблемой КПРФ, неразрывно связанной с успехом на выборах в МГД, стал проект Алексея Навального «Умное голосование»: 3 сентября на сайте проекта были опубликованы списки оппозиционных кандидатов, наиболее перспективных для консолидированного голосования против ЕР. Речь шла не только о выборах в МГД, но именно в Москве корреляция списка «Умного голосования» с итогами голосования стала темой общественной полемики: господин Навальный поддержал коммунистов в 33 из 45 округов, и в 13 — они выиграли. «Токсичность» ассоциации с главой ФБК КПРФ уже ощутила после обвинений со стороны заместителя главы ЦИКа Николая Булаева в передаче в московский штаб господина Навального незаполненных доверенностей для наблюдателей, подписанных кандидатами от КПРФ. Напомним, до выборов первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин заявил, что поддерживает инициативу господина Навального. Естественно, что после выборов коммунисты, как и их коллеги из других партий, стараются подчеркнуть, что их победы — только их собственная заслуга.

ЛДПР: отказы «по совокупности причин»

Дистанцироваться от проекта господина Навального спешит и лидер ЛДПР Владимир Жириновский: во вторник на первом пленарном заседании Госдумы в осенней сессии он прямо обвинил главу ФБК в попытке присвоить проекту «Умное голосование» победу партии в Хабаровском крае, а затем предложил выяснить, не являются ли Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь иностранными шпионами. Кажется, это было единственное из предложений фракционных лидеров в связи с итогами выборов 8 сентября, которое охотно поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Впрочем, результатом в Хабаровском крае, где ЛДПР практически «вынесла» «Единую Россию» из заксобрания, в котором партия власти прежде контролировала 30 из 36 мест, а теперь гарантированно получает лишь один мандат, господин Жириновский доволен. «Мы смогли не просто упрочить позиции партии там, но фактически стать правящей партией на уровне региона. Его возглавляет наш губернатор, от Хабаровска избран депутат Госдумы, ЛДПР имеет абсолютное большинство в краевой и городской думах,— сказал Владимир Жириновский “Ъ”.— В целом по стране на выборах в заксобрания мы практически повсеместно увеличили наш процент».

Как и коммунистам, успех может принести либерал-демократам головную боль: источники “Ъ”, близкие к администрации президента, дают понять, что они не огорчены «потерей» Хабаровского края, а проигрыш ЕР ведет к тому, что в течение двух лет до выборов партия власти имеет там шанс избежать хотя бы части привычных претензий, переадресовав их победителям.

Господин Жириновский уже сделал ряд громких заявлений о распространении хабаровского опыта на другие регионы, но пока нет ни одного, где такая перспектива казалась бы вероятной. Во всех регионах, где кандидаты ЛДПР принимали участие в губернаторских выборах, их результаты оказались скромными: например, Дмитрия Софронова на Алтае поддержали лишь 6,54% избирателей. Как и коммунист Виктор Ромашкин, господин Софронов пытался консолидировать протестные голоса, но депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова признала в беседе с “Ъ”, что партия не привлекала на свою сторону «представителей национальных политических элит».

В Вологодской области ЛДПР рассчитывала на депутата заксобрания Ольгу Ширикову: часть политологов предполагала, что она могла бы вместе с коммунистом Александром Морозовым столкнуть действующего губернатора Олега Кувшинникова во второй тур.Однако господин Морозов зарегистрирован не был, а господин Кувшинников выиграл выборы с большим перевесом. В Санкт-Петербурге, уже будучи выдвинутым от ЛДПР в качестве кандидата на пост губернатора, координатор петербургского регионального отделения ЛДПР Олег Капитанов принял предложение врио Александра Беглова стать председателем городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. Кандидатуру с выборов он не снимал — в регистрации ему отказал избирком.

28 июня в ЛДПР заявили, что господин Капитанов якобы под давлением согласился вступить в свою новую должность, но уже через десять дней на официальном сайте партии появилось сообщение о возобновлении официального сотрудничества с правительством Санкт-Петербурга.

До начала кампании эксперты также ожидали, что ЛДПР выдвинет на губернаторские выборы в Забайкалье и Оренбургской области депутатов ГД Василину Кулиеву и Сергея Катасонова, которые могли бы составить конкуренцию действующим врио Александру Осипову и Денису Паслеру. Однако ЛДПР «по совокупности причин воздержалась от участия» в губернаторских выборах в этих регионах — как уточнили в ФоРГО. В Волгоградской области ЛДПР выдвинула в губернаторы безвестного муниципального депутата Владимира Рублева, хотя, по оценке ряда наблюдателей, могла бы рассчитывать на больший результат, если бы поддержала депутата ГД Игоря Торощина.

В обновленных заксобраниях помимо Хабаровска позиции ЛДПР заметно укрепились лишь в Брянской области: на выборах в облдуму они и коммунисты получили около 12% голосов, хотя до этого в региональном парламенте был лишь один депутат ЛДПР. В Брянский горсовет ЛДПР пришла второй, обогнав коммунистов с 13% против 9%. В других регионах результаты партии различны: к примеру, в МГД она свое представительство утратила.

СР: договариваться — «нормальная практика»

Зато три мандата в МГД получила «Справедливая Россия». По числу кресел в обновленном столичном парламенте СР на одно отстала от «Яблока», которое вместе с частично беспартийной командой мэрии и коммунистами угодило в тройку победителей, но три позиции в МГД все равно, похоже, остаются одним из немногих достижений партии Сергея Миронова.

Впрочем, глава центрального аппарата СР Ирина Петеляева заявила “Ъ”, что кандидаты партии «подтвердили ее парламентский статус, заняв уверенное четвертое место (после ЕР, КПРФ и ЛДПР) по количеству полученных мандатов» на всех выборах 8 сентября. По ее словам, партия приняла участие в 2193 из почти 6 тыс. кампаний всех уровней, выдвинув более 8 тыс. кандидатов. Из них, по предварительной оценке, выиграл каждый восьмой.

В 13 обновленных заксобраниях СР получила в общей сложности 25 мест по сравнению с 16 на аналогичных выборах в 2014 году. В итоге «партия впервые получила возможность сформировать фракции в региональных парламентах в Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Москве и Севастополе», причем в Марий Эл СР получила 7,8% по спискам и одно место в одномандатном округе (там победила глава регионального отделения Наталья Глущенко). Глава городского отделения СР в Йошкар-Оле Андрей Заболоцких также победил на выборах в городское собрание. Всего в избранных 8 сентября столичных думах СР получила 27 мандатов по сравнению с 12 в 2014 году.

Тем не менее СР не обошлась без имиджевых потерь, и главная из них, похоже, связана с губернаторскими выборами в Астраханской области. Депутата Госдумы Олега Шеина первоначально считали серьезной угрозой для врио Игоря Бабушкина, назначенного практически на старте избирательной кампании. Господин Шеин заявил о своем участии в выборах лишь через месяц после старта кампании, причем в качестве самовыдвиженца: на заседании президиума центрального совета партии он не смог добиться согласия на включение вопроса о своем выдвижении в повестку дня. Выдвижение едва не поставило господина Шеина в ситуацию конфликта с региональным отделением СР, часть членов которого заявила, что не может поддержать кандидата без согласия центрального совета, член совета астраханского отделения Галина Морозова даже обратилась к Сергею Миронову с просьбой исключить господина Шеина из партии, поскольку из-за его действий «снижается популярность СР». Сама госпожа Морозова шла на выборы в качестве самовыдвиженца, но не прошла муниципальный фильтр. Господин Шеин также выбыл из кампании: по словам политолога Григория Казанкова, у него не осталось времени на сбор подписей муниципальных депутатов, «он честно попытался выполнить все требования закона к кандидатам и честно сообщил, что у него это не получилось».

Выход господина Шеина из выборов также первоначально трактовался как риск для господина Бабушкина: теперь политологи предсказывали, что отсутствие депутата в бюллетене снизит явку и увеличит протестное голосование. Но после того как господин Шеин дал понять, что тесно взаимодействует с врио губернатора, появились основания полагать, что и попытка выдвижения, и отказ от участия в выборах были для политика тщательно обдуманными шагами, направленными на сохранение личного политического влияния в регионе, в конце концов он оказался в числе союзников губернатора, получившего 8 сентября 75,6% голосов. «Не думаю, что у Шеина и Бабушкина была какая-то договоренность, но из заявлений и того и другого очевидно, что у них нет конфликта, а есть диалог. Шеин всегда был в оппозиции к региональному руководству, а сейчас сказать такого нельзя»,— говорит господин Казанков.

Член президиума центрального совета партии СР Руслан Татаринов сообщил “Ъ”, что выдвижение господина Шеина обсуждалось «на уровне центрального руководства» партии и в СР сожалеют, что политик не смог «самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр».

Господин Татаринов связал этот факт с нехваткой депутатов муниципального уровня, представляющих партию в регионе.

Он также рассказал “Ъ” о принятом в СР «после долгих раздумий» решении не участвовать в губернаторской кампании в Забайкалье, а поддержать кандидатуру самовыдвиженца врио Александра Осипова. Похожая ситуация, по словам господина Татаринова, сложилась и в Челябинской области, где партия обсуждала вопрос выдвижения депутата Валерия Гартунга, но решила не делать этого, «понимая, что господину Гартунгу занимать второе место не хочется». Господин Гартунг в итоге значится среди кандидатов, которым победитель Алексей Текслер может предложить представлять регион в Совете федерации. По некоторым данным, предметом переговоров с участием СР был также ряд мест на муниципальных выборах в Челябинске. Господин Татаринов считает, что договоренности СР с властью, «безусловно, нормальная практика». Опрошенные “Ъ” политологи заявили, что СР всерьез не рассчитывала на успех в губернаторских кампаниях даже там, где добилась выдвижения кандидата.

Информированные источники “Ъ” заявляют, что до начала кампании планировался ребрендинг СР, но он в итоге не состоялся.

Частью ребрендинга могло стать вступление в партию бизнесмена и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в марте 2019 года. После выборов господин Малофеев заявил о своем выходе из партии, подчеркнув в разговоре с РБК, что решение это принял «не сейчас». Член президиума центрального совета СР Руслан Татаринов сообщил “Ъ”, что в СР «с уважением относятся» к решению бизнесмена, а его заявление «будет рассмотрено в установленном порядке до конца недели».

Никита Прокшин, Ксения Веретенникова, Иван Тяжлов