Штрафы за неоплаченную парковку принесут Москве до 5,8 млрд рублей В Мосгордуме обсудили 50-процентный дисконт на них

В Мосгордуме предложили поправить законодательство, введя 50-процентную скидку на оплату штрафа за неоплаченную городскую парковку. Сейчас эту возможность в течение 20 дней автовладельцы имеют при оплате других дорожных штрафов. По мнению депутатов, скидка стимулирует нарушителей платить, а «не прятаться» и экономит расходы на принудительное взыскание штрафа. Судебные приставы и в ГИБДД идею поддержали, но в столичной мэрии сказали, что тогда гражданам будет выгоднее оставлять машину в центре Москвы на целый день без оплаты. Штрафы за неоплаченную парковку принесут в 2019 году в городскую казну 5,8 млрд руб., ожидают в мэрии.

Слушания о «возможности уменьшения суммы штрафа» за неоплаченную платную парковку в Мосгордуме провела парламентская комиссия по законодательству. Ее глава Александр Семенников напомнил, что в январе 2019 года штраф за неоплаченную парковку в Москве был увеличен с 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., при этом у граждан нет льготного двадцатидневного периода оплаты с 50-процентным дисконтом — в отличие от других дорожных штрафов. Господин Семенников напомнил, что по некоторым статьям КоАП РФ (например, за превышение скорости на 20–40 км/ч) такая скидка была введена в 2014 году и эта мера стимулирует нарушителей активнее платить, а не «прятаться и бегать». По платной парковке в Мосгордуму поступило «много обращений граждан», которые, по словам депутата, «не поражены в правах и не члены семей изменников Родины». Скидка, по мнению главы думской комиссии, также позволит разгрузить судебных приставов.

Платная уличная парковка работает в Москве с 2012 года. Сейчас в городе можно припарковаться на 81,8 тыс. платных мест по цене от 40 до 380 руб. в час. По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), 98% стоянок оплачиваются через приложение для смартфона, СМС или личный кабинет на сайте департамента транспорта Москвы.

Общественная активистка столичного района Ясенево Анастасия Цуцкова назвала действующий размер штрафа грабежом. «У нас делаются заявления о средней зарплате в 90 тыс. руб., но я средний москвич и столько не получаю»,— сказала госпожа Цуцкова на слушаниях, попутно пожаловавшись на бесплатный пятиминутный интервал на оплату стоянки.

«Приложение периодически сбоит, паркоматов мало, и не все могут сдать норму ГТО, добежав до него, если что-то случилось с телефоном»,— рассудила активистка.





Впрочем, гендиректор ГКУ АМПП Александр Гривняк привел данные, что «все те, кто платят, делают это в первую минуту-полторы», добавив, что технически для этого хватает 20–30 секунд.

Старший инспектор управления ГИБДД Москвы Сергей Погорелов сказал, что скидка на уплату штрафа создает «благоприятную атмосферу» взаимодействия госструктур и водителей. В столичном ГИБДД за десять месяцев 2019 года вынесли 23 млн штрафных постановлений на сумму более 20 млрд руб., из них оплачено квитанций на 9 млрд руб. По словам господина Погорелова, со скидкой было оплачено 87% штрафов (17 млн постановлений на 6 млрд руб.), при этом год назад этот показатель составлял 77%.

О популярности дисконта, пояснили в ГИБДД, говорит и «большое количество обращений граждан» о восстановлении льготных сроков уплаты штрафов.

Введение льгот поддержали и приставы. «Эта мера побудит граждан не тянуть ком задолженности и потом применять ограничение права выезда из РФ, арест машины и имущества»,— сказала представитель межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов №6 столичного ФССП Мария Спиридонова.

Представители столичной мэрии выступили против скидок. Так, господин Гривняк из АМПП сказал, что «удовлетворенность автомобилистов» платными парковками «растет», а размер штрафов соразмерен стоимости стоянки. Начальник юридического управления Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Аркадий Макаров призвал «быть последовательным в политике», указав, что размер штрафа увеличили в 2019 году «с целью стимулировать платить за парковку корректно».

«Введение скидки откатит эту норму назад»,— счел господин Макаров, добавив, что при цене парковки 380 руб. в час в некоторых зонах «будет выгоднее заплатить штраф и бросить машину на день».





Господин Семенников напомнил, что в Москве есть зоны и с ценой 40 руб. в час, но в ЦОДД заверили, что норма должна быть единой для всего города. Наконец, начальник управления департамента Москвы Олег Зайцев рассудил, что для введения скидки нужно менять не московское, а федеральное законодательство. А другой представитель департамента, Мария Майорова, и вовсе выступила за лишение автовладельцев-нарушителей всех скидок на уплату штрафов по административным правонарушениям.

В департаменте финансов Москвы ожидают поступления 5,8 млрд руб. в 2019 году только от штрафов за неоплаченную платную парковку.

При этом представитель департамента Дмитрий Шмаков заверил, что у города нет цели заработать на штрафах, пояснив, что речь идет о 0,2% неналоговых доходов бюджета.

Господин Семенников в итоге предложил подумать над введением меньшей скидки на оплату данного штрафа, а депутат Мосгордумы Валерий Головченко предложил привязать его размер к стоимости часа парковки, сделав его, скажем, двадцатикратным. Однако эти предложения чиновники не прокомментировали.

Александр Воронов