Дольщики ЖК «Щегловская усадьба» вышли на пикеты в Москве

Участники долевого строительства жилого комплекса «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе Ленобласти провели серию одиночных пикетов в Москве. Акция прошла возле здания Минстроя РФ, у приемной уполномоченного по правам человека, около Московской городской думы и Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства, а также неподалеку от Красной площади. Об этом в соцсетях рассказали сами дольщики.

Напомним, что в середине октября покупатели квартир в ЖК «Щегловская усадьба» заселились в недостроенное здание, в котором пока нет воды и тепла. Сделано это было самовольно. Позже некоторые из дольщиков-активистов объявили голодовку с требованием обозначить точные сроки строительства и предоставить им временное жилье.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ЖК «Щегловская усадьба» вместо обанкротившейся СК «Навис» достроит ГК «Полис Групп».

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Щегловскую усадьбу"» достроят по "Полису"».