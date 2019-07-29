«Щегловскую усадьбу» достроят по «Полису»

Для одного из проблемных объектов обанкротившейся СК «Навис» — ЖК «Щегловская усадьба» в Ленобласти — найден инвестор. По сведениям “Ъ”, строительство четырех корпусов долгостроя профинансирует ГК «Полис Групп». Работы на стройплощадке жилого комплекса уже возобновились, сдать дома в эксплуатацию новый подрядчик рассчитывает в ноябре этого года.

О том, что завершение строительства четырех корпусов (А2, А3 и Б2, Б3) проблемного ЖК «Щегловская усадьба» взяла на себя ГК «Полис Групп», сообщили “Ъ” два источника в правительстве Ленобласти. В частности, группа профинансирует работы на долгостроях новому подрядчику. Общая сумма расходов на завершение объектов составляет более 70 млн рублей. В качестве преференций донор получит «компенсации по линии Госстройнадзора для своих объектов в Ленобласти». Какие именно, собеседник “Ъ” уточнять не стал.

Конкурсный управляющий СК «Навис» Даниил Федичев подтвердил, что работы на ЖК «Щегловская усадьба» возобновились. «Договор с подрядчиком заключен, он вышел на стройплощадку, на которой сегодня работает пятнадцать человек, а скоро будет еще десять. Донор пожелал остаться инкогнито. Достройка проблемных объектов и деньги любят юридическую чистоту и тишину»,— прокомментировал господин Федичев.

По информации Госстройнадзора Ленобласти, строительная готовность данных корпусов составляет 90%. В них продано практически все жилье — 384 квартиры. Новый подрядчик занимается внутренней отделкой мест общего пользования и начинает монтаж электрических сетей и сантехнического оборудования. Достроить дома донор планирует в ноябре этого года, заявил господин Федичев. По какой схеме будут завершены еще четыре дома «Щегловской усадьбы», готовность которых составляет 60%, пока неизвестно.

В ГК «Полис Групп» не прокомментировали запрос “Ъ”. Телефоны генерального директора Navis Development Group Александра Львовича были отключены.

ЖК «Щегловская усадьба» включает в себя 16 четырехэтажных корпусов, расположенных на участке около 10 га в поселке Щеглово (Всеволожский район Ленобласти). Из них сданы только восемь. Сроки завершения строительства жилого комплекса неоднократно переносились, некоторые корпуса необходимо было сдать еще в 2017 году.

ГК «Полис Групп» работает на строительном рынке с 2010 года. Ранее СМИ связывали ее с находящимся в международном розыске бывшим топ-менеджером «Ленэнерго» Романом Темкиным. В самой компании связь отрицали. За годы работы «Полис Групп» построила более 1,5 млн кв. м жилья. Сегодня застройщик возводит жилые комплексы в Петербурге (ЖК «Полис на Неве», «Полис на Комендантском», «Полис на Московской» и «Парк Лэнд») и Ленобласти (ЖК «Краски лета»). Осенью прошлого года судебные приставы взыскали свыше 5 млн рублей в пользу дольщиков ООО «Тин Групп» (входит «Полис Групп») в качестве неустойки за нарушение сроков передачи объектов строительства, сообщали в петербургском УФССП.

Navis Development Group братьев Александра и Владимира Львовичей, куда входят ООО «Строительная компания "Навис"» и ООО «Созвездие», сорвала сроки строительства в четырех жилых комплексах Ленобласти. Квартиры в объектах приобрели около 1,9 тыс. человек. ООО «Созвездие» — застройщик малоэтажного ЖК «Итальянский квартал» в Романовке. По информации регионального Госстройнадзора, готовность шести корпусов составляет от 30 до 80%, работы на стройплощадке не ведутся. В отношении ООО «Созвездие» поданы банкротные иски, следует из картотеки арбитражных дел.

Помимо нескольких корпусов ЖК «Щегловская усадьба», СК «Навис» выступала застройщиком 17 корпусов ЖК «Шотландия» в деревне Скотное (готовность первой очереди — 80%, второй и третьей — 10%) и ЖК «Созвездие» в Мурино. Последний ЖК в этом году достроил донор — компания «Евроинвест Девелопмент». Это стало первым случаем завершения проблемного объекта в Ленобласти по схеме «донор — реципиент» (см. “Ъ” от 19.12.2018). В конце февраля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал СК «Навис» банкротом.

Для того чтобы привлечь застройщиков на проблемные стройки Ленобласти, региональные власти законодательно закрепили для доноров ряд преференций. Условно их можно разделить на три группы. Первая — смягчение расчетных показателей в Региональных нормативах градостроительного проектирования. Вторая — снижение ставки налога на имущество, транспортного налога и налога на прибыль. Третья — установление минимально возможной стоимости на подключение к инженерным сетям, а также введение льготного тарифа на теплоэнергию. Чиновники объясняли, что набор льгот в каждом случае определяется индивидуально. Например, в случае с «Евроинвест Девелопментом» для компенсации затрат на достройку «Созвездия» компании предложили передать права собственности на встроенный детский сад в жилом комплексе, чтобы девелопер получил возможность использовать его как коммерческий объект.

Ольга Кантемирова