Обманутые дольщики ЖК «Щегловская усадьба» в Ленобласти объявили голодовку

Во Всеволожском районе Ленобласти объявили голодовку обманутые дольщики ЖК «Щегловская усадьба». Они требуют обозначить точные сроки строительства и предоставить им временное жилье. В акции участвуют три человека, сообщается в группе участников долевого строительства в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что в середине октября покупатели квартир заселились в недостроенное здание, в котором пока нет воды и тепла. Сделано это было самовольно. При этом они якобы получили обещание, что в ближайшее время комплекс будет сдан.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ЖК «Щегловская усадьба» вместо обанкротившейся СК «Навис» достроит ГК «Полис Групп».