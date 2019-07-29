Проблемный ЖК «Щегловская усадьба» достроит ГК «Полис Групп»

В Ленобласти найден инвестор для одного из проблемных объектов обанкротившейся СК «Навис» — ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе. О том, что завершение строительства четырех корпусов (А2, А3 и Б2, Б3) жилого комплекса взяла на себя ГК «Полис Групп», сообщили “Ъ-СПб” два источника в региональном правительстве. В частности, группа профинансирует работы на долгостроях новому подрядчику. Общая сумма расходов на завершение объектов составляет более 70 млн рублей.

В настоящий момент работы на стройплощадке уже возобновились, сдать дома в эксплуатацию новый подрядчик рассчитывает в ноябре этого года.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Щегловскую усадьбу"» достроят по "Полису"».