Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило сделку по продаже «золотой акции» компании «Яндекс», которая дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в ней. Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1.

Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году. Накануне «Яндекс» обратился к банку с просьбой заключить договор купли-продажи «золотой акции» для передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду. В полномочия фонда, в частности, войдет согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, а также передачи существенной интеллектуальной собственности. Кроме того, фонд будет согласовывать изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и возможных партнерств компании с правительствами других стран. Также он сможет назначать двух директоров из 12 в совет директоров «Яндекса».

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку «золотую акцию».

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

О том, как это сказалось на акциях компании, — в материале “Ъ” «"Яндекс" успокоил инвесторов».