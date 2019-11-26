Кремль отрицает вызов глав спортивных федераций после рекомендации WADA

Кремль не планирует проводить круглый стол для обсуждения вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении России и ее спортсменов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источники написал, что руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента.

«Нет. Это не так»,— опроверг появившуюся в СМИ информацию господин Песков.

Накануне Комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Решение будет принято на заседании исполкома 9 декабря в Париже.

Напомним, в сентябре WADA запустило процедуру лишения статуса в отношении РУСАДА. Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия». Президент WADA Крейг Риди уже назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории.

В случае если исполком WADA примет рекомендацию CRS, на ближайших Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут вновь, как и на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, выступать в нейтральном статусе, то есть без своего флага и гимна.

Подробнее о рекомендации комитета — в материале “Ъ” «России помахали флагом».