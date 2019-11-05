Президент WADA назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди считает, что допинговый скандал в России стал самым масштабным кризисом в движении по противодействию допингу в истории организации.
«Самый серьезный сбой в антидопинговой системе произошел в рамках истории, действующими лицами которой стали российские спортсмены и организации, это был самый масштабный кризис в движении по противодействию допингу, который WADA выявило в результате расследований Паунда и Макларена»,— сказал господин Риди на Всемирной конференции по допингу в Польше (цитата по ТАСС).
По его словам, российский допинговый скандал показал, что у организации на тот момент не было средств и возможностей бороться с таким «объемом подлогов и мошенничества».
Напомним, В 2016 году независимый эксперт WADA Ричард Макларен подготовил доклад об обвинениях в допинговых махинациях на ОИ-2014. Он заявил, что в России «вне всяких разумных сомнений» как минимум с 2011 по 2015 год действовала институциональная допинг-система, в которую были вовлечены Министерство спорта РФ, Центр подготовки сборных команд и ФСБ.
В декабре 2017-го Московский олимпийский комитет, основываясь на докладах комиссий Освальда и Шмида, дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР). Как следствие, на зимних Играх-2018 в
О новом допинговом скандале — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».
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