России помахали флагом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря может принять решение о запрете выступления российской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио под собственным флагом. Такова рекомендация комитета по соответствию (CRC) WADA. Однако отсутствие российских флага и гимна в Токио является, в действительности, не самой плохой новостью. Куда серьезнее то, что CRC рекомендовал ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года, предложив отсекать всех, в отношении кого есть хоть какие-то подозрения. Кроме того, рекомендовано запретить России проводить международные турниры или претендовать на их организацию.

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало содержание рекомендации, выданной CRC исполкому WADA, заседание которого состоится 9 декабря. WADA предложено принять решение, согласно которому на Олимпиаде в Токио в 2020 году российские спортсмены будут вновь, как и на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, выступать в нейтральном статусе. То есть без своего флага и гимна.

Если бы все ограничилось только отсутствием российского флага и гимна в Токио-2020, можно было бы считать, что история с внесением изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, собственно, и ставшая причиной второй волны российского допингового кризиса, для России завершилась относительно благополучно. Но проблема в том, что CRC рекомендует пойти дальше, а также растянуть действие санкций на четыре года. Среди рекомендаций CRC значатся: запрет представителям России занимать посты в руководящих структурах международных спортивных организаций, запрет представителям российских властей на посещение в течение четырехлетнего цикла Олимпийских и Паралимпийских Игр, юношеских Олимпиад, любых мероприятий, проводимых подписантами Международного стандарта по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу (а это все сколь-либо заметные федерации), любых чемпионатов мира, проводимых подписантами.

России в течение четырех лет предлагается запретить принимать или претендовать на проведение крупных международных соревнований.

В тех случаях, когда право на проведение турнира уже отдано России, соответствующим международным федерациями предписывается его отозвать в пользу другой страны. За исключением случаев, когда такой шаг невозможен юридически или практически. Последняя оговорка важна, поскольку позволит Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не исключать Санкт-Петербург из числа городов, принимающих матчи Евро-2020. Отдельно оговорено, что Россия не может претендовать на проведение Олимпиады 2032 года.

Российский флаг рекомендовано запретить поднимать на любых крупных международных соревнованиях, проводимых в четырехлетний период.

Запрещается посещение руководителями Олимпийского комитета России крупных турниров в тот же период.

Российские спортсмены и технический персонал смогут участвовать в международных соревнованиях только в случае, если они смогут показать, что не связаны с событиями и сведениями, упомянутыми в докладе Ричарда Макларена (независимый эксперт WADA доклад которого лег в основу первого российского допингового скандала), а также при условии, что данные по их допинг-тестированию не подвергались манипуляциям.

Отметим, что вторая серия российского допингового скандала началась как раз из-за того, что WADA сочла, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ее представители получили в начале января, вносились изменения. В заявлении WADA говорится, что полученные данные нельзя считать ни полными, ни достоверными.

В WADA особо отметили, что не имеют претензий к работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответственно необходимости во внешнем надзоре за его работой нет. Отмечается также, что одним из условий восстановления российского спорта в правах является сохранение независимости РУСАДА и невмешательства в его дела со стороны других структур. Тем не менее, WADA предписала РУСАДА компенсировать ей расходы, понесенные на расследование нынешнего дела. Также РУСАДА придется заплатить штраф в размере 10% от ее дохода за 2019 год или $100 тыс. (это максимальный штраф, предусмотренный правилами) в зависимости от того, что окажется меньше

Что касается дальнейших шагов, то если 9 декабря исполком WADA утвердит рекомендации CRC, российская сторона получит официальное уведомление о несоответствии кодексу WADA. После этого у России будет 21 день на то, чтобы согласиться с этим решением. В противном случае дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). У него на вынесение вердикта будет три месяца. Решение CAS будет окончательным.

Арнольд Кабанов