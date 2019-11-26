«Роснефть» просит льгот для внутреннего моря

Как выяснил “Ъ”, глава «Роснефти» Игорь Сечин добивается налоговых льгот для ввоза иностранного оборудования для нефтегазовых проектов в территориальном море и внутренних водах. Сейчас такие льготы уже действуют для шельфа. Против выступает Минпромторг, который настаивает на предоставлении льгот только ограниченному перечню товаров при условии отсутствия российских аналогов. Господин Сечин считает, что такой подход не позволит «Роснефти» пользоваться льготами, а компетентность экспертов Минпромторга вызывает сомнения. Как отмечают аналитики, у «Роснефти» пока только один возможный проект во внутренних водах — Хатангский участок в Арктике.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство освободить от таможенных пошлин и НДС иностранные товары, необходимые для освоения месторождений во внутренних водах и территориальном море РФ. Соответствующее письмо господин Сечин направил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову. Для таких морских участков, по мнению главы «Роснефти», надо ввести специальную таможенную процедуру (СТП), которая уже распространяется на шельфовые участки. Однако, сетует господин Сечин, хотя обсуждение СТП для участков в территориальном море ведется с 2014 года, из-за позиции Минпромторга решение «фактически заблокировано».

В письме приводится позиция Минпромторга, согласно которой обнуление пошлин должно увязываться с задачами импортозамещения. Так, список беспошлинных товаров должен быть ограничен, а решение о выдаче льготы в каждом конкретном случае должно приниматься «после проверки отсутствия отечественных аналогов». Кроме того, Минпромторг хочет ограничить срок действия льготы четырьмя-пятью годами — срок, который господин Сечин считает недостаточным.

«Детализированный перечень оборудования в Минпромторг пока не поступил, ожидаем его получения»,— заявили “Ъ” в Минпромторге. Ведомство считает целесообразным продолжить работу с «Роснефтью» в рамках утвержденного плана импортозамещения, чтобы создать условия для преференциального использования российского оборудования при реализации крупнейших инвестиционных проектов.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», на встрече с Владимиром Путиным по поводу открытия на Хатангском участке, 20 июня 2017 года Аккуратнее, керн нефтенасыщенный. В нем явные проявления нефти, есть даже выпоты нефти

В Минфине сказали “Ъ”, что во исполнение поручения президента Минфин внес предложение о введении данной спецпроцедуры еще в 2017 году. «С тех пор из-за разногласий Минпромторга и "Роснефти" проект соответствующего решения так и не направлен в Евразийскую экономическую комиссию»,— заявили в ведомстве.

«Мы поддерживаем необходимость введения спецпроцедуры по аналогии с действующей сейчас для шельфовых проектов»,— добавили в Минфине. В «Роснефти» и Минэнерго не ответили “Ъ”.

В письме первому вице-премьеру Игорь Сечин критикует позицию Минпромторга. Так, он указывает на невозможность формирования перечня необходимого оборудования до начала реализации проектов, его можно сформировать только перед началом обустройства каждого объекта. По мнению главы «Роснефти», проверка на наличие российских аналогов оборудования «предполагает трудоемкую экспертизу каждой позиции экспертами, которые имеют исключительно теоретические знания относительно реализации проектов добычи». По мнению Игоря Сечина, выбор техники экспертами Минпромторга «может привести к необратимым последствиям»: срывам сроков проектов, чрезвычайным ситуациям, экологическим происшествиям. Кроме того, фиксация перечня оборудования «может послужить мишенью для новых точечных санкционных ограничений», а также привести к ужесточению санкций.

Повышенный интерес «Роснефти» к введению спецпроцедуры импорта оборудования для внутренних вод может объясняться тем, что на эти воды, вероятно, не распространяются западные санкции, затрагивающие Арктику.

В пределах внутренних морских вод «Роснефть» располагает только Хатангским участком, занимающим большую часть Хатангского залива. Участок пересекает территориальное море и выходит на континентальный шельф моря Лаптевых, говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Любое снижение налогов и пошлин играет на рост рентабельности проектов и лишним не будет, считает эксперт. Он напоминает, что разработка мелководных прибрежных зон на Аляске идет с насыпных островов, расположенных в трехмильной полосе вод штата: по технологии это практически не отличается от освоения месторождений суши, за исключением необходимости решать транспортные задачи — завоз оборудования и материалов производится либо летом, либо по установившемуся льду.

Дмитрий Козлов