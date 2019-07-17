Мечты не сбурились

Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике. В «Газпроме» и «Газпром нефти» все же планируют ввести несколько участков в Обской губе и на побережье Ямала, но юридически они не относятся к шельфу. Активной геологоразведке мешает низкая цена нефти, нехватка морских буровых платформ, а также, по мнению некоторых экспертов,— налоговых стимулов.

Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути (копия проекта есть у “Ъ”). Из документа следует, что нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие. Так, например, доразведка месторождений «Победа» и Медынское-море «Роснефти», Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового («Газпром»), Долгинского («Газпром нефть») планируется на период 2025–2030 годов. Следовательно, сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х годов. Не упомянуты в плане намерения НОВАТЭКа и «Газпром нефти» создать СП для шельфовых проектов, но они пока носят лишь гипотетический характер.

В Минприроды не ответили “Ъ”, в аппаратах вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева отказались от комментариев. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что план направлен в правительство, а на следующей неделе будет рассмотрен Госкомиссией по Арктике.

В начале 2010-х годов арктический шельф считался основным будущим источником прироста добычи нефти и газа в РФ, а крупнейшие госкомпании «Роснефть» и «Газпром» вели активную борьбу за получение лицензионных участков.

Но пока единственным новым открытием на шельфе Арктики стало месторождение «Победа» в 2014 году, его сделала «Роснефть» совместно с ExxonMobil.

Затем работы прервались из-за введенных ЕС и США секторальных санкций, ограничивших привлечение иностранных партнеров, финансирования и оборудования для освоения арктического шельфа. Кроме того, падение цен на нефть сделало многие проекты в регионе нерентабельными. РБК в 2016 году сообщал, что «Роснефть» корректировала планы по сейсмике и бурению на 19 участках, «Газпром» и «Газпром нефть» — на 12 участках.

«Газпром нефть» в 2016 году перенесла лицензионные обязательства по геологоразведке на двух наиболее труднодоступных участках — Хейсовском и Северо-Врангелевском (предполагаемый ввод — 2037 год), сообщили “Ъ” в компании. Но в прошлом году «Газпром нефть» перевыполнила лицензионные обязательства на последнем участке. На четырех участках (Северо-Западном, Долгинском, Приразломном, Северо-Врангелевском) выполнена сейсмика 2D и 3D и идут работы по интерпретации полученных данных. В «Газпром нефти» добавили, что санкции не оказали существенного влияния на проекты компании и шельф остается для нее стратегическим направлением.

В «Роснефти», у которой 28 участков на арктическом шельфе, заявили, что компания «один из лидеров освоения Арктики» и за последние семь лет «организовала более 20 масштабных комплексных научно-исследовательских экспедиций». Решение же о развитии шельфовых проектов «будет зависеть от внешней конъюнктуры рынка, а также экономических и технологических условий», добавили там.

Что касается ввода новых морских проектов в Арктике, то «Газпром нефть» рассчитывает на удачное завершение бурения на Южно-Обском участке (лицензия получена в 2019 году) — «в случае открытия месторождение может быть введено в эксплуатацию в ближайшее десятилетие с учетом близости к действующей инфраструктуре Новопортовского месторождения». В «Газпроме» заявили, что до 2030 года планируют ввод в эксплуатацию трех морских месторождений в арктической зоне — Каменномысское-море, Северо-Каменномысское и Крузенштернское. Таким образом, речь идет об активах в Обской губе или транзитных месторождениях (которые частично расположены на суше). Юридически эти месторождения расположены во внутренних водах, а не на шельфе.

Одна из главных причин медленной разведки шельфа — недостаток морских буровых установок.

По оценке консультационной компании «Гекон», сейчас в российской Арктике действуют только две буровые установки ООО «Газпром флот» — «Амазон» и «Арктическая». Также для бурения привлечены установки China Oilfield Service Limited, работающие в юго-западной части Карского моря и Обской губе. На этот год запланировано поисково-оценочное бурение на Скуратовском участке «Газпрома», доразведка Геофизического месторождения НОВАТЭКа и продолжение работ на Русановском участке «Газпрома». Однако в «Геконе» считают, что роста объемов бурения ожидать не стоит: «потенциал китайских компаний ограничен, а строительство морских буровых установок планами российских верфей пока не предусмотрено».

С 2017 года на шельфе РФ было сделано несколько крупных открытий с общим объемом извлекаемых запасов около 200 млн тонн, замечает Дарья Козлова из Vygon consulting. Хотя коэффициент замещения запасов по нефти с 2013 года стабильно превышает 100%, их качество значительно ухудшается, поэтому освоение удаленных регионов, в том числе Арктики, необходимо. Эксперт полагает, что для инвестиций в геологоразведку следует предоставлять дополнительные налоговые стимулы.

Дмитрий Козлов