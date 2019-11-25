Медведев предложил еще подумать об отмене НДФЛ для малоимущих

Предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — «очень чувствительная тема», и ее нужно тщательно изучить, заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, нужно оценить последствия этого решения и определить, кого нужно относить к малоимущим.

«Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

По его словам, эта идея еще «в принципе» остается. «Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать»,— заявил Дмитрий Медведев.

Освободить малоимущих от НДФЛ предложил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его мнению, профицит бюджета позволяет точечно смягчить налоговую политику, и можно установить минимальный уровень дохода для граждан, с которого не будет взиматься этот налог. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно оценить все плюсы и минусы такого решения, и все взвесить. Министр экономики призвал «проработать» идею главы ВТБ. Еще до предложения Андрея Костина по этому вопросу высказывались и в Кремле. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у руководства страны пока нет четкой позиции.