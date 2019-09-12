Глава ВТБ предложил освободить малоимущих от НДФЛ

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян. По его мнению, профицит бюджета позволяет точечно смягчить налоговую политику, и можно установить минимальный уровень дохода для граждан, с которого не будет взиматься НДФЛ.

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем»,— сказал глава ВТБ на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 12 сентября, Госдума в третьем чтении приняла законопроект вице-спикера парламента Ирины Яровой об освобождении от НДФЛ материальной помощи студентам и аспирантам.

Первый вице-премьер Антон Силуанов в мае говорил, что в правительстве готовы обсудить снижение ставок НДФЛ для нерезидентов России до с 30% до 13%

В России показатель общей налоговой задолженности к объему поступлений снизился до 7%. Это минимальный уровень за семь лет.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Деньги мельчают».