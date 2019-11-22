Орешкин предложил «проработать» идею Костина об освобождении малоимущих от НДФЛ

Идея председателя правления ВТБ Андрея Костина об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует подробной проработки, полагает министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее господин Костин предложил установить минимальный уровень дохода для граждан, с которого не будет взиматься НДФЛ.

«Я лично готов платить повышенную ставку НДФЛ. Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос»,— прокомментировал министр идею главы ВТБ (цитата по ТАСС).

Напомним, в мае правительство заявило о готовности обсудить снижения ставок НДФЛ для нерезидентов России. В сентябре Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи студентам и аспирантам. В 2019 году показатель общей налоговой задолженности россиян к объему поступлений снизился до минимального уровня за пять лет (до 7%).

Подробнее о налоговой задолженности россиян — в материале “Ъ” «Долги мельчают».