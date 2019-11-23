Силуанов призвал оценить плюсы и минусы освобождения малоимущих от НДФЛ

Нужно оценить все плюсы и минусы предложения освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. С этой инициативой освободить малоимущих от НДФЛ выступил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Глава Минэкономики Максим Орешкин сказал, что эта идея требует проработки.

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все»,— заявил журналистам министр финансов в кулуарах съезда «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

В мае правительство заявило о готовности обсудить снижения ставок НДФЛ для нерезидентов России. В сентябре Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи студентам и аспирантам.

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