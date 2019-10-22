Утилизацию вернули на переработку

По данным “Ъ”, предложенная Минприроды концепция реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров за их отходы не поддержана ни в одном из заинтересованных ведомств. Им не нравится ни идея полностью лишить бизнес возможности самостоятельно управлять своими отходами, ни предложение обязать их платить новый налог, сделав распорядителем его поступлений госкомпанию «Российский экологический оператор». В итоге реформа управления отходами может затянуться на неопределенный срок.

Проект концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП) Минприроды готовит по поручению профильного вице-премьера Алексея Гордеева, вероятнее всего, он не будет согласован в том виде, в котором его предлагает министерство: по данным “Ъ”, ни одно из заинтересованных ведомств его не поддерживает. Напомним, Минприроды настаивает на том, что решить проблему низкой эффективности реформы рынка отходов в РФ можно, лишь сузив ответственность бизнеса до уплаты налога — и дав возможность госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) распоряжаться этими средствами через спецфонд (см. “Ъ” от 1 октября). Запущенная с 2019 года система управления отходами в РФ, которая отталкивалась от концепции РОП, действующей в большинстве стран ОЭСР (предполагает возможность самостоятельной утилизации отходов компаниями), признана чиновниками неэффективной по вине бизнеса. Бизнес же винит чиновников Минприроды в том, что они не смогли создать условий для РОП и затягивают принятие необходимых для ее реализации нормативных актов (см. “Ъ” от 16 октября).

По данным “Ъ”, после внесения 3 октября несогласованного проекта концепции Минприроды в правительство Белый дом вернул его на согласование — но перспективы процесса туманны. «Мы ни от кого ничего не ждем. У нас нет времени для ваших замечаний»,— озвучил “Ъ” реакцию Минприроды один из участников совещания с заинтересованными ведомствами, на котором министерство представляло свою концепцию реформы РОП еще в конце сентября.

В Минфине ранее заявили “Ъ” о том, что предложения Минприроды в части налоговых и институциональных изменений противоречат основам бюджетной политики (см. “Ъ” от 1 октября). В ФАС (замечания ведомства есть у “Ъ”), помимо прочего, на заключение Минприроды о неэффективности РОП замечают, что «самостоятельное исполнение РОП эффективно». В службе также указывают на то, что «нельзя допустить устранение с рынка добросовестных участников…» и приостановление запущенных ими проектов, а «реализация концепции не должна привести к ущемлению прав и нарушению баланса интересов всех участников рынка». Минэкономики, по данным “Ъ”, также отправило в правительство в целом негативный отзыв на идеи Минприроды. В Минпромторге, как сообщил “Ъ” его замглавы Виктор Евтухов, считают, что пятилетний мораторий на самостоятельное исполнение РОП должен вводиться индивидуально по каждой группе товаров, чтобы исключить негативные последствия для уже действующих утилизаторов. «Одномоментное изменение условий выполнения спустя три-четыре года после начала реализации предыдущей концепции РОП может негативно сказаться на имидже государства как регулятора»,— замечает он.

В аппарате вице-премьера Алексея Гордеева “Ъ” вчера сообщили, что «концепция еще не готова, согласование идет полным ходом». Заметим, что в приоритеты Консультативного совета по иностранным инвестициям на ближайший год (его заседание прошло вчера — см. текст на этой же странице) входит «подготовка предложений по развитию самостоятельной реализации расширенной ответственности производителей, улучшению администрирования, а также внедрению долгосрочного подхода в части установления экономически обоснованных ставок экологического сбора и нормативов утилизации».

“Ъ” продолжает следить за развитием событий.

Алексей Шаповалов, Евгения Крючкова