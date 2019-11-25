Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы.

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК (Центральной пригородной пассажирской компании.— “Ъ”) приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее»,— написал господин Собянин «ВКонтакте». По его словам, количество пассажиров в рабочие дни на МЦД превышало полмиллиона человек.

С 25 ноября на МЦД-2 составность поездов увеличат на 10–11 вагонов, на МЦД-1 также планируется увеличить количество вагонов. По данным Сергея Собянина, это приведет к увеличению пассажирских мест в часы пик на 30%, а с момента запуска — на 49%.

Ранее сообщалось о планах по запуску дополнительных поездов в час пик на МЦД. По оценкам департамента транспорта Москвы, за первые три дня работы перевезено около 1,4 млн пассажиров.

МЦД-1 и МЦД-2 открыли 21 ноября. На церемонии присутствовал президент Владимир Путин. После запуска произошли неполадки в работе турникетов, была давка на платформах и в вагонах, электрички приезжали с опозданием. Сергей Собянин назвал все эти проблемы «техническими огрешностями».

Как открывали МЦД — в материале “Ъ” «Надежда — наш Путин земной».

Как жители Подмосковья пережили открытие МЦД — в материале “Ъ FM” «"Иволги" не выдержали утренний час пик».