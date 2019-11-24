В часы пик на МЦД запустят дополнительные поезда

На Московских центральных диаметрах (МЦД) в пиковые часы будут запущены дополнительные поезда. Ранее пассажиры жаловались на нехватку мест в поездах и давку.

«Наши коллеги из РЖД и ЦППК (оператор поездов.— “Ъ”) в срочном порядке работают над увеличением количества поездов в часы пик»,— говорится в сообщении МЦД в Twitter.

По оценкам департамента транспорта Москвы, за три первых дня работы две линии МЦД перевезли около 1,4 млн пассажиров.

Напомним, МЦД-1 и МДЦ-2 были открыты 21 ноября. На церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин. После запуска диаметров пассажиры начали сообщать о неполадках: о сбоях в работе турникетов, давке на платформах и в вагонах, опоздании электричек. Проблемы наблюдались и на второй день работы МЦД. Господин Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями».

Как жители Подмосковья пережили открытие МЦД — в материале “Ъ FM” «"Иволги" не выдержали утренний час пик».