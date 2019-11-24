Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Проблемы с Московскими центральными диаметрами (МЦД) будут решены в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия». Пассажиры начали сообщать о неполадках сразу же в день открытия, 21 ноября.

«Конечно, какие-то есть технические огрешности, но над ними надо спокойно работать, последовательно и максимально, в короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных огромных проектов»,— сказал господин Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что такая же ситуация была и после открытия Московского центрального кольца (МЦК) в 2016 году, неполадки устранили. Подобная работа, только более масштабная, будет вестись с МЦД.

«Это и отладка всей системы взаимодействия различных организаций. Во-вторых — это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава»,— сказал мэр Москвы.

Движение по МЦД началось 21 ноября, на церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин. После запуска диаметров пассажиры начали сообщать о неполадках, в частности, о сбоях в работе турникетов уже через несколько часов. Во время движения наблюдалась давка, поезда ходили не по расписанию, при этом, что некоторые электрички из Подмосковья отменили из-за МЦД. Кроме того, пассажиры жаловались на то, что поезда были слишком короткими. Проблемы наблюдались и на второй день.

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