«Иволги» не выдержали утренний час пик

Власти назвали запуск МЦД «огромной победой» — первые пассажиры с этим не согласились. Многие из них так и не смогли проехать в новых «Иволгах» — поезда были переполнены и ходили не по расписанию. А часть привычных электричек накануне запуска диаметров отменили. Как запустили МЦД? И что об этом говорят первые пассажиры? С подробностями — Иван Корякин.

Всего три буквы — МЦД — обещали изменить жизнь подмосковного Нахабино. Ранним утром там ждали современную «Иволгу» — поезд должен был «сблизить», как это называли власти, поселок городского типа с Москвой. Правда, за «Иволгой» пришлось бежать по перрону, рассказала местная жительница Анастасия: «Новая платформа "Нахабино" длинная, а поезда "Иволга" короткие. Из-за стройки состав вообще не было видно, и утром я еле попала на эту электричку, единственно благодаря тому, что мимо проходящие люди сказали: "Она стоит на платформе"».

Жителям Нахабино еще повезло: в Одинцово «Иволги» отменяли, из-за чего некоторые принимали за МЦД стандартные электрички. Они, к слову, тоже опаздывали или не приходили вовсе. Пришлось, говорит житель Одинцово Аслан, ехать на «Аэроэкспрессе»: «Посмотрел расписание, там было написано, что сейчас придет поезд МЦД-1, прошло, наверное, 5-10 минут, никакой электрички не было, ближайшая электричка оказалась "Аэроэкспрессом" до Шереметьево, в который я благополучно сел. Уезжая, я понял, что электричка по МЦД-1 так и не пришла».

К семи часам утра стало очевидно: в Москву попадут не все. «Иволги» были короткими, по семь вагонов, — пассажирам приходилось их штурмовать. И еще не все знали, что двери открываются по нажатию кнопки.

Зато из Москвы пассажиры ехали с комфортом: полупустые вагоны, USB-розетки и удобные сиденья. Если все пойдет по плану, это скоро почувствуют и те, кто по утрам едет в город. Но пока мало приятного, говорит Мария из Подольска: «Люди еле влезали, кто-то не влез, кого-то прищемило, у нас двери уже отказывались закрываться, потому что люди мешались. Мы еле доехали до Москвы, вагоны маленькие, сесть просто нереально, даже встать сложно».

Но в Центральной пригородной пассажирской компании заявили, что в семивагонных «Иволгах» мест не меньше, чем в обычных длинных электричках, благодаря сквозным проходам. Но после жалоб там пообещали увеличить число вагонов.

Проблемы на этом не заканчивались: не работали турникеты и валидаторы, рассказал “Ъ FM” Андрей, он ехал из Одинцово до платформы «Гражданская»: «Специально активировал карту "Тройка", приложил ее к турникету в Одинцово, списали 45 руб., но на выходе на станции "Тестовская" валидировать ее не удалось, соответственно, когда зашел на станцию МЦК «Шелепиха», с моей карты еще 38 руб. сняли. При переходе на МЦД-2 на станции «Стрешнево» не работают турникеты все, кроме одного, как выяснилось».

Проблему с турникетами оператор признал и пообещал исправить к 22 ноября. Зато в Москве пассажирами раздавали чай, правда, недовольные предлагали раздать в ответ кое-что еще за «неорганизованный запуск». «Спасибо от имени москвичей»,— резюмировал Владимир Путин, обращаясь к мэру столицы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. У президента, к слову, не возникло проблем с МЦД — он без труда проехал от Белорусского вокзала до станции «Фили», где на днях снесли палатки с шаурмой.

Остальным поездам, правда, пришлось подождать:

«Уважаемые пассажиры, будьте внимательны: все электропоезда задерживаются на неопределенное время. Приносим свои извинения за временное неудобство».

Электрички встали прямо на перегонах — пассажирам пришлось вручную открывать двери и прыгать на пути – они торопились. А с запуском диаметров торопиться не стоило, говорит житель Одинцово Григорий: «Зачем делать комфортабельный поезд, если ты в него даже не можешь войти? Напрочь было сбито расписание поездов с самого утра. Возможно, в ближайшие дни эта проблема будет решена, и ездить будет достаточно комфортно, но пока решение об открытии МЦД мне вообще непонятно, ситуация с электричками стала только хуже».

Пока МЦД удалось сблизить не города, а людей, которые ехали в переполненных поездах. Они надеются, что их жалобы услышат, но с этим пока есть трудности: после утреннего коллапса Центральная пригородная пассажирская компания признала лишь одну задержку поезда — на восемь минут.

После запуска МЦД увеличилось время в пути «Аэроэкспресса» в Шереметьево. Если раньше он добирался от Белорусского вокзала до аэропорта за 35 минут, то теперь поездка займет 50 минут.