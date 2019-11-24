Россия, КНР и ЮАР проведут первые совместные учения по борьбе с пиратством и терроризмом

Россия, ЮАР и КНР проведут первые совместные военно-морские учения по борьбе с пиратами и террористами, сообщил ТАСС. Учения начнутся в понедельник, 25 ноября, в районе мыса Доброй Надежды.

От России в учениях примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406. От ЮАР — фрегат «Аматола» и корабль поддержки «Дракенсберг», от Китая — фрегат проекта 054А «Вэйфан» с управляемым ракетным оружием. Учения продлятся до 30 ноября.

Напомним, согласно данным Международного морского бюро, в 2018 году было совершено 201 нападение на морские суда. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив. Согласно рейтингу, составленному российским профсоюзом моряков, самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке, Малаккском проливе и Сомали. В сентябре 2019 года у берегов Камеруна пиратами были захвачены трое российских моряков.

О росте случаев пиратства у берегов Мексики — в материале “Ъ” «Пираты внутреннего моря».