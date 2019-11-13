Пираты внутреннего моря

На этой неделе произошло очередное нападение пиратов на нефтяную платформу в Мексиканском заливе, являющемся внутренним морем Атлантического океана. Нападающие ограбили экипаж и ранили двух человек. За последние годы нападения пиратов в южной части залива участились: основным объектом их нападений является нефтяная инфраструктура, но несколько раз они атаковали и туристические суда.

В понедельник пираты на двух небольших судах атаковали итальянское судно снабжения Remas, обслуживающее нефтедобывающую инфраструктуру в Мексиканском заливе. Двое из 35 членов экипажа получили травмы — один из них был ранен выстрелом в ногу, другого ударили по голове. Нападение произошло в районе города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече), в нем участвовало около восьми вооруженных человек.

Это далеко не первое подобное нападение пиратов за последнее время — мексиканские власти и нефтяные компании говорят о росте числа атак на суда и нефтяные платформы в южной части Мексиканского залива, где активно ведется добыча нефти с десятков платформ.

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex заявила об участившихся случаях нападения на ее инфраструктуру: пираты крадут и перепродают дорогое оборудование, сливают себе нефть и грабят членов экипажа.

Несколько раз пираты нападали и на туристические суда, угрожая пассажирам оружием и отбирая деньги и ценные вещи.

В начале ноября пираты напали на рабочих на нефтяной платформе Independencia, расположенной у побережья штата Табаско и принадлежащей компании Grupo Carso, контролируемой миллиардером Карлосом Слимом. Пираты подплыли к платформе на лодках вечером, под прикрытием темноты взобрались на платформу и атаковали находящихся там работников. В апреле было совершено еще одно нападение на нефтедобывающую платформу — тогда пираты напали на платформу Fortius, принадлежащую компании Oro Negro и находящуюся у берега штата Кампече. По сообщениям очевидцев, вечером на платформу поднялись по меньшей мере шесть человек, вооруженных огнестрельным оружием и ножами.

Пираты закрыли членов экипажа в столовой и в течение нескольких часов грабили платформу, забирая оборудование, деньги и все ценное, что смогли найти и унести.

Ранее было совершено еще несколько атак на нефтяные платформы компании Pemex — именно ее инфраструктура чаще всего подвергается нападениям, убытки компании от таких нападений, а также воровства нефти достигают $1 млрд в год. В марте президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что военно-морской флот будет нести постоянные дежурства у побережья штата Табаско для борьбы с пиратами.

«Хотя воровство нефти и дизельного топлива продолжается десятилетиями, в последние четыре года наблюдается рост преступной деятельности,— отмечает глава неправительственной Международной организации по вопросам безопасности и разведки Йохан Обдола.— По некоторым подсчетам, в Мексике воруют до 1,18 млн баррелей в день, что приносит миллионы преступным группировкам и делает сложным контроль за этим».

Атаки пиратов активизировались после 2014 года, когда в стране была проведена энергетическая реформа, лишившая Pemex монополии. Тогда на этот рынок пришли новые компании, у которых не было опыта обеспечения безопасности в этих районах и которые были более уязвимы для нападений. За последние два года зафиксировано около 300 случаев нападений на суда и платформы, кражи нефти из танкеров и др.

Яна Рождественская