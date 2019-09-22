«РИА Новости»: захваченные пиратами в Камеруне российские моряки освобождены

Пираты освободили захваченных месяц назад у берегов Камеруна моряков, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в компании-работодателе. В числе освобожденных членов экипажа — трое россиян.

«Освободили... Да, всех... Пока их в Германию привезли всех»,— сказал агентству источник и добавил, что все моряки живы и здоровы. По его словам, пока неизвестно, когда именно россияне (капитан корабля из Владивостока, старший помощник капитана из Санкт-Петербурга и старший механик из Мурманска) вернутся на родину.

16 августа стало известно о захвате неизвестными в районе камерунского порта Дуала грузового судна «Мармалайта» с восемью членами экипажа на борту. Владельцем захваченного пиратами судна, шедшего под флагом Антигуа и Барбуды, является немецкая компания. По информации российского Министерства иностранных дел, похитили судно, предположительно, нигерийские пираты. В конце августа начались переговоры о сумме выкупа моряков.

Согласно данным Международного морского бюро, в 2018 году было совершено 201 нападение на морские суда. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив. Согласно рейтингу, составленному российским профсоюзом моряков, самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке, Малаккском проливе и Сомали.