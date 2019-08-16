Российский профсоюз моряков назвал территории с высокой активностью пиратов

Самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке, Малаккском проливе и Сомали. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

«Наибольшее количество случаев сегодня — это Нигерия, несмотря на все усилия местных военных и правоохранительных органов. В других местах пиратская активность ниже, и в основном это грабежи, там не берут людей в заложники и не воруют суда, как это бывает в Нигерии»,— отметил господин Ковальчук. По его мнению, пиратство связано с тем, что люди не имеют возможности заработать на достойную жизнь, и полностью избавиться от него вряд ли получится.

Согласно данным Международного морского бюро, в 2018 году было совершено 201 нападение на морские суда. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив.