«Единая Россия» объявила готовность номер 2021

Как стало известно “Ъ”, на предстоящем в субботу съезде «Единой России» будет создан фактически предвыборный штаб партии. Никогда прежде партия власти не начинала свою предвыборную кампанию так заблаговременно. Структура оценит предвыборные ресурсы ЕР и сформирует списки кандидатов. В партии обсуждается идея выдвижения ее парламентских и непарламентских руководителей в качестве одномандатников. КПРФ, ЛДПР и «Яблоко», выяснил “Ъ”, также готовятся к выборам. По словам политологов, столь ранний старт предвыборной кампании связан с тем, что региональные выборы 2020 года станут лишь прологом к думской кампании 2021 года.

Источники в аппарате «Единой России», рассказал “Ъ”, что в преддверии съезда партии секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак намерен заявить о создании на съезде «Единой России» в субботу проектного офиса в структуре исполкома по подготовке предвыборной кампании 2021 года. По словам собеседников “Ъ”, идея в том, чтобы фактически создать предвыборный штаб.

Это означает, что единороссы уже начали подготовку к выборам. Ранее партия власти никогда не вступала в предвыборную борьбу так заблаговременно. «Протоштаб» возглавит сам Андрей Турчак. Структура оценит все ресурсы партии, готовность к кампании региональных отделений, успешность работы аппаратчиков центрального исполкома и функционеров в регионах. При этом, что самое важное, подбор кандидатов в депутаты начнется уже после съезда. Штаб займется анализом, кто из действующих депутатов Госдумы имеют хорошие шансы на переизбрание. Единороссы также определятся с количеством и лидерами региональных списков партии. Сейчас половина депутатов Госдумы избирается по одномандатным округам, остальные — в составе списка. Источник утверждает, что расчеты штаба будут основываться на этой схеме как оптимальной, хотя говорить, что перед 2021 годом избирательное законодательство не поменяется, пока рано.

По словам собеседников “Ъ”, также обсуждается идея, что руководители партии, ее фракции в Госдуме, а также руководители комитетов Госдумы должны идти на выборы как одномандатники. При этом, однако, наиболее ценные для партии кандидаты могут остаться в списках, говорит другой источник. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил “Ъ”, что поддерживает первую идею: «Считаю абсолютно правильным участие в избирательных кампаниях в одномандатных округах всех тех, кто занимает партийные должности, входит в руководство Госдумы, фракции». По его словам, выборы в одномандатном округе — это конкуренция личностей. А чем их будет больше, тем сильнее будет и партия. Вячеслав Володин считает, что должности партийных функционеров должны получать люди с «личным политическим успехом и опытом», такие, как Александр Хинштейн, который, как ожидается, может стать на съезде заместителем секретаря генсовета партии. «У Хинштейна все это есть. Более того, он человек публичный, что крайне важно для партийной работы»,— заявил “Ъ” спикер Госдумы. Также он поставил в пример депутатов Госдумы, Александра Грибова из Ярославской области и Виктора Игнатова из Новосибирской области.

Формально списки ЕР формируются по итогам праймериз, хотя предвыборный съезд и может вносить свои коррективы. Главной инстанцией, которая утверждает контуры кампании и списки партии власти, обычно является внутриполитический блок администрации президента. Источники “Ъ” считают, что ранние предположения о потенциальных кандидатах партии могут быть связаны с тем, что конкурирующие силы пытаются заранее убедиться, что близкие им парламентарии попадут в Госдуму.

Другие партии, выяснил “Ъ”, не отстают от «Единой России». Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил “Ъ”, что коммунисты готовятся к любому выборному сценарию, в том числе к избранию всех 450 депутатов по одномандатным округам. К январю 2020 года регионы должны представить по два кандидата на округ. Их оценит кадровая комиссия, а потом и ЦК партии.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заверил “Ъ”, что либерал-демократы также «не выпадали из выборного процесса»: «Сейчас в России ведутся агитпробеги ЛДПР». Он также упомянул про деятельность региональных партшкол.

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев рассказал “Ъ”, что уже в декабре партия проведет съезд, на котором будут сформированы руководящие органы партии и будет обсуждаться думская кампания. Главной целью для «Яблока», отметил он, будет «возвращение партии в ГД в 2021 году».

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил “Ъ”, что формировать штабы и списки кандидатов слишком рано. По его словам, смысл появится после выборов 2020 года. Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что сейчас занимается активизацией работы партии с низовыми социальными движениями и продвижением в интернете. По его словам, сейчас это важнее, чем формирование списков.

Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что решение о создании предвыборного штаба ЕР только выглядит преждевременным. Самый главный ресурс на выборах, по ее словам, не административный или финансовый, а запас времени. «Видимо, есть решение электоральные правила игры не менять, и если сцена и пьеса остаются прежними, то хотя бы актеров надо поменять. А на партийный кастинг требуется много сил и времени»,— заключает она.

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что цикл выборов по партспискам 2020 года — это пролог к парламентским выборам, а не обособленная кампания. Эксперт уверен, что как внешние условия, так и проблемный фон выборов 2020 и 2021 годов в целом совпадут. По словам господина Пожалова, очевиден нарастающий запрос на изменения и новый «социальный договор» власти с обществом. «ЕР надо начинать подводить итоги реализации прошлой предвыборной программы и искать новые крупные инициативы, соответствующие выросшему запросу россиян на перемены и социальную справедливость, а также тестировать в регионах разные технологические подходы»,— уверен политолог.

Андрей Винокуров, Никита Прокшин