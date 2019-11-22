Сергей Галицкий переключился на вино

Бывший владелец розничной сети «Магнит», объявил о старте продаж вина собственного производства. Оно будет позиционироваться как премиальный напиток. Число бутылок будет ограничено. Как новинку оценивают участники рынка? И может ли новый бизнес Галицкого стать успешным?

Новая марка вина называется «Галицкий и Галицкий». Актив делят предприниматель Сергей Галицкий и брат его супруги. Виноград для напитка выращивают неподалеку от станицы Гостагаевская в Краснодарском крае. По словам экспертов, это место отлично подходит для лозы. Именно качеством сырья отчасти оправдывают цену: бутылка вина от Галицкого стоит почти 2 тыс. руб.

Другая причина — относительно небольшие объемы: около 60 тыс. бутылок в год. Эксклюзивные права на дистрибуцию нового вина достались компании Simple, она будет продавать его в своих бутиках и некоторых ресторанах, рассказал “Ъ FM” вице-президент компании Анатолий Корнеев: «Сорта будут преимущественно международные — это совиньон, шардоне, рислинг. Объем производства очень незначительный — порядка 60 тыс. бутылок. Предпринимательство и сельское хозяйство не всегда близкие величины как минимум по духу, это долгий путь, связанный с увлеченностью людей природой, их верой в развитие региона, из которого они родом. Они создают сейчас добавленную стоимость всей Кубани и российскому виноделию в целом».

Как грузинским винам подыскивают замену Читать далее

Виноградники действительно находятся в одном из лучших терруаров Кубани, однако, строить прогнозы будущего новой марки пока рано, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович: «Они себя позиционируют как производители хороших, высококачественных вин, поэтому устанавливают высокую цену и производят малый объем. Относится ли новая марка к этой ценовой категории и соответствует ли она высокому качеству, мы узнаем, когда пройдут какие-то конкурсы, дегустации. Пока вино только предъявлено, поэтому оценивать надо через какое-то время, когда все попробуют и выскажутся».

По данным Союза виноградарей и виноделов, в стране продается примерно 3-5% российских вин в ценовой категории около 2 тыс. руб. за бутылку.

Производители нередко завышают ценник, говорит член Российской и Международной ассоциации сомелье Элина Денисова: «К сожалению, ценообразование на отечественном рынке пока изумляет и специалистов, и любителей вин. Понятно, что затрачиваются деньги и виноделам нужна прибыль, но все-таки, наверное, здесь нужно сбалансировать ценовую политику. На Кубани есть интересные терруары. Сказать, что у нас лучше, чем у других — это вполне амбициозно».

По данным компании Simple, в будущем вина будут доступны в других винных бутиках и ресторанах в крупных российских городах. Галицкий будет сосредоточен на премиальной и специализированной рознице. Однако преодолеть конкуренцию с импортными марками будет непросто, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: «Если мы последние 25 лет в ресторанах рассказывали клиентам, какие у нас замечательные тосканские вина, вина из Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины, Калифорнии, то, конечно, как вы думаете, какое вино выберет потребитель сегодня?

Люди по своей сущности очень консервативны.

Чтобы перейти на российское вино, нужно, убедительно его продвигать, рекламировать, что в определенной степени у нас запрещено».

После продажи «Магнита» Сергей Галицкий не занимался розницей уже более двух лет. В апреле этого года он говорил Forbes, что вовсе не собирается снова становиться предпринимателем, якобы после 25 лет в рознице уже ничто не вызывает прежнего азарта. Возможно, это тот случай, когда к новому успешному бизнесу может привести увлечение вином.

Кирилл Абакумов