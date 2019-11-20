В вино добавят «Семь овощей»

Снижение потребления игристых вин в России вынуждает крупнейшего игрока в отрасли ГК «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова выходить в новые сегменты рынка крепких алкогольных напитков. Компания планирует запуск горьких настоек под маркой «Семь овощей». При стоимости напитка свыше 300 руб. за бутылку 0,5 л «Абрау-Дюрсо» придется жестко конкурировать с водочными компаниями, у которых уже есть известные бренды в этой категории.

На прошлой неделе «Абрау-Дюрсо» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Семь овощей» по классу «дижестивы». Информация об этом есть в «СПАРК-Интерфакс». По словам представителя группы Ольги Фирстовой, бренд регистрируется под возможный проект в категории «горькие настойки». Раскрывать подробности в «Абрау-Дюрсо» не стали. ГК «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова — крупнейший в России производитель игристых вин под одноименной маркой. Выпускает также тихие вина «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ». Всего за 2018 год группа реализовала 38,82 млн бутылок. В январе—сентябре 2019 года «Абрау-Дюрсо» получила 2,5 млрд руб. выручки и 92,2 млн руб. чистого убытка, сообщала компания.

«Абрау-Дюрсо» не впервые проявляет интерес к рынку крепкого алкоголя.

В конце 2018 года президент группы Павел Титов сообщал “Ъ” о планах организовать на мощностях Дербентского коньячного комбината в Дагестане производство коньяка «Абрау-Дюрсо 1870». На начальном этапе предполагается выпуск десятилетнего коньяка, цена которого в рознице составит более 1 тыс. руб. за 0,5 л. Продукт может появиться в продаже до конца 2019 года.

Желание «Абрау-Дюрсо» развивать сегмент крепкого алкоголя может быть связано с падением российского рынка игристых вин. По данным ЦИФРРА, за последние десять лет объем выпуска продукции сократился почти вдвое, примерно до 13 млн дал в год. При этом, по данным директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, объем потребления настоек в России за последние 15 лет также сократился с 15 млн дал примерно до 10 млн дал в год. Из них на долю горьких настоек приходится 5,5 млн дал. Бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман считает, что у категории нет перспектив для роста в России: качественный продукт не может быть недорогим, а большинство потребителей предпочитают «изобретать» подобную продукцию самостоятельно.

Скептицизм в отношении категории разделяют не все участники рынка. По данным алкогольного холдинга Roust Рустама Тарико, с начала 2019 года категория настоек на российском рынке выросла на 7,5% год к году. Roust реализует настойку «Зубровка» по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт». У Алкогольной сибирской группы (АСГ) есть бренд «Сиббиттер», Beluga Group развивает марку «Архангельская». По словам коммерческого директора «Ладога Дистрибьюшен» (входит в группу «Ладога», настойка «Царская») Дмитрия Исаченкова, аудитория категории омолаживается, продукт становится мультикультурным. В 2018 году на категорию пришлось 13% продаж группы, подсчитал он.

По оценке господина Кауфмана, организация производства настоек потребует от «Абрау-Дюрсо» инвестиций в сотни миллионов рублей: необходим отдельный производственный цех, разработка рецептуры, закупка сырья и затраты в продвижение.

Вадим Дробиз полагает, что «Семь овощей» в рознице будет стоить свыше 300 руб. за бутылку объемом 0,5 л., что отнесет продукт к премиальному сегменту. Для сравнения: «Зубровка» в магазине Winestyle продается по цене 330 руб. за бутылку 0,5 л, «Архангельская» — 340–370 руб., «Сиббиттер» — от 200 до 400 руб. По данным АСГ, более 70% продаж всех горьких настоек в России приходится на ценовой сегмент от 270 руб.

Мария Котова