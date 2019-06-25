Грузинским винам подыскивают замену

На фоне обострения отношений между Москвой и Тбилиси качество грузинского вина вызвало вопросы у Роспотребнадзора. По данным ведомства, за последние пять лет объем ввозимого в Россию алкоголя, который не соответствует требованиям, увеличился в три раза. Теперь в Роспотребнадзоре пообещали усилить контроль за грузинскими винами. В Кремле заявляют, что политики здесь нет, лишь обычная работа надзорного ведомства. Действительно ли ухудшилось качество грузинских вин и пропадут ли они из винных карт? Об этом — Виктория Феофанова.

Меньше недели прошло с начала протестов с антироссийскими лозунгами в Тбилиси, как Роспотребнадзор сообщил, что качество грузинской продукции постоянно ухудшается. С 2014 года более 200 л вина не прошли проверку, и их вернули обратно в Грузию. В России уже заговорили о возможном запрете на поставки грузинского алкоголя. Такие меры вводились в марте 2006 года и действовали вплоть до июня 2013-го. Однако с момента снятия эмбарго качество напитков не изменилось, отмечает основатель дегустационного винного клуба 750ml Денис Руденко. Он уверен, что Россия использует винную карту как инструмент давления в политической игре: «Первые партии, которые пришли в Россию в 2014 году, были, в общем, среднего качества. С тех пор ничего принципиально в этих марках, которые я пробовал тогда, не изменилось, кроме того, что стали появляться очень неплохие в розничных сетях. Например, Askaneli Brothers — очень хорошая винодельня, которая делает вполне пристойный продукт за разумные деньги.

Я, как специалист, ни малейших претензий к грузинским винам не имею».

О политическом подтексте внезапного заявления Роспотребнадзора говорят все опрошенные «Ъ FM» сомелье, рестораторы и владельцы винного бизнеса. Грузия не станет рисковать качеством вина учитывая, что Россия для нее — важнейший рынок сбыта, уверен руководитель школы сомелье Эркин Тузмухамедов: «Это исключительно политические, экономические санкции. Я думаю, что грузинское виноделие прошло через достаточно серьезную экономическую блокаду, и для них этот рынок важный. Россия — кажется, второй или третий крупнейший импортер».

В Кремле пояснили: заявления Роспотребнадзора не имеют отношения к ограничениям, которые Россия ввела в отношении Грузии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ведомство просто выполняет свои функции. Но если ситуация с грузинскими винами пойдет дальше заявлений Роспотребнадзора, то для Тбилиси это будет серьезным ударом, а вот на российском рынке замену грузинскому вину найдут довольно быстро, говорит учредитель и гендиректор компании Simple Максим Каширин: «На российском рынке грузинские вина сейчас занимают третье место после Италии и Франции. Если закроют импорт, рынок их заменит другими винами, частично российскими, частично зарубежными. Все зависит от ценовой категории . Они, кстати, недешевые и конкурируют больше с европейским вином или вином Нового Света».

Впрочем, из ресторанов грузинское вино не исчезнет, добавляет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Скорее ограниченным станет выбор в торговых сетях, полагает эксперт: «После контрсанкций, которые мы ввели в отношении европейских продуктов, количество итальянских ресторанов уменьшилось, стали опять появляться грузинские. Скорее всего, если и будет ввозиться что-то для ресторанов, этого будет достаточно, просто на полках в супермаркете, может быть, мы увидим ограничение».

Правда, сами российские ритейлеры поспешили сообщить, что доля грузинских вин в их торговых сетях невелика. Так, например, в X5 Retail Group она составляет около 6%, а в «Ашане» не более 8%.

На днях стало известно, что Грузия возобновит традицию дарить вино прибывающим в страну туристам. Для этого планируется закупить 300 тыс. бутылок красного сухого. Их будут раздавать в аэропортах после прохождения паспортного контроля. Угощать туристов планируют с начала августа до конца декабря.