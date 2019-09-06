РПЦ займется виноделием

Компания «Мезыбь», принадлежащая РПЦ, получила лицензию на производство обычного и игристого вина. Представители церкви говорят, что это будет эксклюзивный продукт не для массовой продажи. Окажется ли этот бизнес-проект успешным? Разбирались Анна Пестерева и Григорий Колганов.

Виноградники Русской православной церкви расположились в селе Дивноморское Краснодарского края. Эти места можно назвать примечательными. Соседними угодьями, например, владеет бизнесмен Геннадий Тимченко — в начале года он вложил в собственную винодельню полмиллиарда руб. Чуть поодаль еще один участок выкупили отец министра промышленности Валентин Мантуров и старший сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Они занимаются производством премиальных вин. Что будет выпускать Русская православная церковь, пока неизвестно. Единственное, что можно сказать с уверенностью, — точно не кагор, который используется при церковнослужениях. Такой лицензии у компании «Мезыбь» нет. Тем не менее ассортимент новой продукции от РПЦ будет широким, считает президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: «В этом регионе около самого моря можно производить великолепные и сухие, и игристые вина. Пару лет назад впервые продукция нескольких российских компаний участвовала в конкурсе Mundus Vini в Германии, и практически вся она получила золотые медали. Можно выращивать очень неплохо и шардоне, и рислинг, и марсан. Белые сорта, которые не очень любят тепло, хорошо приживаются в этом микроклимате».

Предприятию «Мезыбь» принадлежит 70 га виноградников. Игроки рынка говорят, что это позволяет производить 400 или даже 500 тыс. бутылок в год. Магазины могут заинтересоваться новым продуктом. Совладелец винного бутика Hedonism Wines Евгений Чичваркин стал бы продавать продукцию РПЦ, нужно только подумать над рекламной кампанией: «Монахи издревле делали вино. Мы стали бы продавать продукцию, если она будет действительно вкусной и соответствие цены и качества ответит нашим высоким требованиям».

В пресс-службе РПЦ заявили «Русской службе Би-би-си», что хотят сделать свою продукцию такой же популярной, как и известные в католической культуре папские вина. Их сложно купить, а качество высоко ценится. Это слишком амбициозный план, считает руководитель экспертной группы Роскачества Артур Саркисян: «В основе лежит определенная история. И говорить о том, что мы можем создать аналогичный вариант, пока преждевременно, потому что предприятие еще не выпустило вино в продажу и о нем никто не знает. Уровень вин должен быть достаточно высоким, чтобы оно было оценено как профессиональным сообществом, так и любителями качественных вин».

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Продукция от Русской православной церкви может появиться в продаже уже в 2020 году — именно тогда, по предположению сомелье и виноделов, выйдет первая партия.

В России постоянно появляются идеи, как поддержать отечественных виноделов. Например, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предлагал ввести сбор на импортное вино. А премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил госструктурам покупать только российскую продукцию.