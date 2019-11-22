Горелкин отозвал на доработку свой законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин направил в профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи официальное письмо об отзыве своего законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20%. В своем Telegram-канале он заявил, что займется доработкой документа.

В письме комитету, опубликованном на канале, господин Горелкин сослался на ст. 112 регламента Госдумы, позволяющую вернуть автору законопроект на доработку. Он также попросил у комитета высказать замечания и предложения по документу. «Мое решение, и вы видите его в скрине письма,— отозвать законопроект для доработки, спокойно его доработать и затем внести на первое чтение»,— написал в своем Telegram-канале депутат. Он добавил, что «наша задача — установить понятные и прозрачные правила для всех участников рынка».

«Да, мы руководствуемся соображениями национальной безопасности в цифровой сфере. Но это не может быть оправданием для принятия сырого, непроработанного документа, который, возможно, способен нанести серьезный ущерб отдельным компаниям»,— отметил депутат. Он добавил, что в России «несколько десятков» крупных IT-компаний с иностранным участием и, хоть «Яндекс» «самостоятельно отрегулировал» свою структуру, «общие правила все равно нужны». «Нельзя надеяться каждый раз только на сознательность и ответственность корпоративного менеджмента»,— заявил господин Горелкин.

Напомним, представители Роскомнадзора концептуально поддержали законопроект. Минкомсвязь представила отрицательный отзыв на него, Федеральная антимонопольная служба выступила против. «Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали инициативу. В «Яндексе» назвали проект разрушительным для компании. Акции «Яндекса» на фоне новостей о планирующихся нововведениях падали почти на 20%. В начале текущей недели господин Горелкин пообещал отозвать свой законопроект.

О новой структуре корпоративного управления компании читайте в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

Об отзыве законопроекта — в материале “Ъ” «Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван».