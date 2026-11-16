Песков напомнил о согласовании трехстороннего формата переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изначально согласовывался трехсторонний формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине, то есть с участием Москвы, Вашингтона и Киева.
Так господин Песков прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в формате «Е5+ЕС». В пятерку европейских стран входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Также к переговорам, по словам госпожи фон дер Ляйен, подключат представителей европейских институтов — ЕК и Евросовета.