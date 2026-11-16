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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Жизнь

Песков назвал героическим труд сил ПВО по отражению атак БПЛА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские средства ПВО «продолжают весьма эффективно работать». При этом он отметил, что ни одна система «не может застраховать на 100% на фоне таких массированных ударов».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Тем не менее, эффективность (российских систем ПВО.—"Ъ") очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных»,— сказал господин Песков на брифинге.

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За сутки российские силы ПВО уничтожили почти 2,1 тыс. беспилотников ВСУ. По данным «РИА Новости», это была самая масштабная атака БПЛА. Также за прошедший день были сбиты семь управляемых авиабомб и четыре ракеты «Фламинго».
Атаки беспилотников
Дмитрий Песков
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