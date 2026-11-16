Песков назвал героическим труд сил ПВО по отражению атак БПЛА
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские средства ПВО «продолжают весьма эффективно работать». При этом он отметил, что ни одна система «не может застраховать на 100% на фоне таких массированных ударов».
«Тем не менее, эффективность (российских систем ПВО.—"Ъ") очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных»,— сказал господин Песков на брифинге.
За сутки российские силы ПВО уничтожили почти 2,1 тыс. беспилотников ВСУ. По данным «РИА Новости», это была самая масштабная атака БПЛА. Также за прошедший день были сбиты семь управляемых авиабомб и четыре ракеты «Фламинго».